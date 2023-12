Carmen Alcayde, pillada con un nuevo amor de 27 años

Carmen Alcayde (50) vive un momento dulce en lo personal ahora que ha vuelto a encontrar el amor de la mano de Charlie, un joven valenciano de 27 años. Ella misma desveló que está enamorada de una forma muy peculiar durante su participación en la última edición de Gran Hermano VIP.

"Me gustaba ese vestido. Lo había estrenado y solo lo tenía de hacía un mes. Yo quería ese vestido... ese vestido ya no está. Si yo te contara lo bonito que es... Te digo que ya no está, quedaban pocas unidades", confesó a sus compañeros temiendo que el joven no estuviera al salir del programa. "El vestido está ahí, vamos... Te digo yo, tendría que haber pasado algo que no ha pasado para que no estuviera como lo vi yo en la tienda", le animó el concursante Albert, conocedor de la relación de Carmen.

Ha sido la revista Diez Minutos la encargada de confirmar que Carmen se ha reencontrado con Charlie, que la ha esperado pacientemente durante estos meses de reality. En las imágenes que publica la cita revista se ve a la pareja besándose apasionadamente en la puerta de un hotel de Madrid recuperando el tiempo perdido.

La presentadora recupera así la ilusión un año después de su doloroso divorcio de Eduardo Primo tras 30 años de relación y 19 de matrimonio. Una decisión "meditada, difícil, pero acertada", explicó, asegurando que no habido terceras personas ni "deslealtades". "Lo hemos hecho por nuestros hijos, para que vean a sus padres bien. Cuando no hay una armonía en casa, lo mejor para ellos es que vean que se puede ser feliz aunque sea separados. No nos sobrábamos, pero no nos complementábamos".

La mejor etapa del matrimonio terminó, pero Carmen aclaró que sí hubo buenos años y momentos. "He vivido una vida con él... Hemos disfrutado, hemos viajado... Si no hubiera sido así, no hubiera aguantado 30 años". "No hay buenos y malos, solo diferentes, no estábamos conectados y creo que vamos a ser más felices separados, mis hijos también", explicó.