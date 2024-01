La reina Margarita II de Dinamarca anuncia por sorpresa su abdicación

La reina Margarita II de Dinamarca ha anunciado durante su discurso de fin de año que el próximo 14 de enero abdicará en favor de su hijo, que subirá al trono con el nombre de Federico X.

El anuncio ha llegado completamente por sorpresa: "He decidido que ahora es el momento adecuado y, el 14 de enero de 2024, 52 años después de haber sucedido a mi amado padre, dejaré el cargo de Reina de Dinamarca. Entregaré el trono a mi hijo, el príncipe heredero Federico", ha revelado la monarca.

"En dos semanas habré sido reina de Dinamarca durante 52 años. Una cantidad así dejará huella en cualquiera, también en mí. El tiempo pasa factura y el número de dolencias aumenta. No se puede emprender tanto como se lograba en el pasado", ha explicado durante su discurso.

Margarita II deja el trono a los 83 años y toma la decisión justo después de la polémica en la que se había visto implicado el heredero por su amistad con Genoveva Casanova, con la que habría tenido algunos encuentros en Madrid. La reina, por supuesto, no ha hecho mención al asunto sino que ha pedido el apoyo para los que serán nuevos monarcas en sólo dos semanas: "El apoyo y la asistencia que he recibido a lo largo de los años han sido cruciales para el éxito de mi tarea. Tengo la esperanza de que el nuevo Rey y la Reina reciban la misma confianza y devoción que me han tocado a mí. Ellos lo merecen y Dinamarca se lo merece", ha dicho.

La monarca también ha recordado que este año tuvo que sufrir una cirugía de espalda, una operación en la que "todo salió bien", pero que según sus propias palabras le llevó a reflexionar sobre el futuro de la corona: "Inevitablemente, la operación dio lugar a pensamientos sobre el futuro: si ahora sería el momento adecuado para traspasar la responsabilidad a la próxima generación", ha añadido.