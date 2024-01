Ana, nieta de Arévalo, desmonta el show montado por Malena Gracia en televisión

Ana, la joven nieta del humorista Arévalo, acudió al plató de Fiesta el domingo para hablar de la inesperada muerte de su abuelo, cómo se está viviendo la situación en su familia y las polémicas que han rodeado la despedida.

La joven, de hecho, declaró que a partir de ahora se llamará Ana Arévalo para conservar el nombre de su abuelo, cuyos críticos furibundos ni siquiera han callado con motivo de su fallecimiento."No quiero que su nombre se pierda nunca. Y quiero que, a partir de que ahora alguien me nombre, le nombre a él también. Lo hago en homenaje a él", aseguró.

Ana asegura no aceptar todavía la muerte de su abuelo, y ser su nieta ha sido para ella un "orgullo inexplicable". Revela que se enteró de su muerte en plena calle y que le entró "ansiedad". "No me lo creía, y sigo sin creérmelo. Me ha dado los mejores momentos de m i vida".

Explica que su abuelo era una persona "educada" y en ese contexto ha criticado a Malena Gracia, con la que éste vivió una fugaz relación y con la que su familia ha vivido un desagradable incidente durante su despedida. !Las declaraciones que ha dado esta persona creo que de todo lo que ha dicho, no ha dicho ni una cosa que fuese verdad y eso quería dejarlo claro’’, ha dicho Ana al respecto de Malena Gracia.

‘’Ella dijo que creía que nosotros éramos de su familia, eso es mentira porque nosotros apenas hemos tenido trato con ella. Ha dicho que se ha sentado a comer muchas veces en nuestra misma mesa, mentira también’’. La prueba de que Gracia busca atención mediática es que ‘’ha ido a un programa de televisión el mismo día que mi abuelo estaba siendo enterrado ¿qué tipo de persona hace eso?’’.