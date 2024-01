Gabriela Guillén desmiente a Bertín: "No ha intentado hablar conmigo"

Bertín Osborne ha salido al paso de especulaciones y ha roto de nuevo su silencio en la revista ¡Hola! tras el nacimiento el pasado 31 de diciembre del hijo de Gabriela Guillén, del que ha dejado claro que no piensa ejercer de padre aunque las pruebas de paternidad así lo determinen. "No quiero ser padre", dijo hace una semana en la misma revista, explicando que así se lo hizo a saber a Gabriela en el momento en el que le comunicó que estaba embarazada y que fue su decisión seguir adelante y convertirse en madre ‘soltera’.

Confirmando que la relación está completamente rota, el cantante explicó en sus nuevas declaraciones que se enteró de la llegada al mundo del bebé un día después de su nacimiento, que recibió la noticia a través de un amigo en común y que trató de ponerse en contacto telefónico con Gabriela pero no obtuvo respuesta.

Por su parte, la fisioterapeuta continúa con su día a día volcada en su hijo, y este martes se la pudo ver acudiendo a una revisión con el pequeño a un hospital cercano a su domicilio. Acompañada por su madre -para la que ha pedido respeto a través de un duro comunicado enviado a la prensa- y con el bebé en una mochila de porteo, Gabriela entró en el centro médico ocultando su rostro bajo una mascarilla y del mismo modo salió horas después con unos informes en la mano.

A su regreso al domicilio, Gabriela quiso aclarar las palabras de Bertín, dejando claro que el artista no ha intentado ponerse en contacto con ella desde que nació su hijo el pasado 31 de diciembre. "¿Es cierto que no le coges el teléfono tú ahora?", preguntó la periodista a las puertas de su casa, "¿Él ha intentado ponerse en contacto contigo?", insistió la reportera a la que Gabriela contestó con un rotundo "no".

Por el momento se desconoce cómo y cuándo se establecerán los términos para la realización de la prueba de paternidad. Según declaraciones de Bertín, de confirmase que es el padre del pequeño, no negará la manutención económica, pero no participará de la educación ni la crianza. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas".