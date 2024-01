Nerea Pérez de las Heras perdió una pierna el pasado verano, el día 23 de julio. La humorista disfrutaba de un día de vacaciones en Menorca cuando sufrió un terrible accidente con la hélice de la lancha en la que viajaba.

La dura experiencia de la amputación de una pierna ha supuesto un antes y un después en la vida de Nerea Pérez de las Heras. Y ahora, cuando reaparece en la premiere de la serie Griselda, ha roto su silencio al respecto.

"Me siento regular. Esto es un rato bien, un rato mal, un rato regular", asegura sobre este antes y después. "El cuerpo se tiene que hacer y los ritmos del cuerpo son muy lentos", explica, dando a entender que todavía queda camino por recorrer.

"Hay que buscar el equilibrio y voy tirando", dice la humorista, que achaca a Madrid algunos de los peores sufrimientos de esta nueva condición. "Cada milímetro de la ciudad es imposible, es invivible desde una dependencia", asegura, considerando también que no hay por qué "endulzar un cambio horroroso".

Quienes sí la ayudan son sus seres queridos y otros que sufren la misma desventaja. "No era consciente de la novia tan guay que tenía, las amigas tan guays que tenía, las hermanas, la familia tan guay", dice.

Nerea, por último, renuncia a la posibilidad de convertirse en un ejemplo público para quienes han sufrido circunstancias similares. "Me preguntan mucho sobre la visibilidad, yo es que no visibilizo, yo existo. Como soy autónoma, me toca existir en el ojo público, trabajando, así. Y a quien pueda ayudar esto, pues siempre está bien, no solamente en circunstancias parecidas a la mía, sino con otras circunstancias que hacen que el mundo, los curros, la ciudad, el entorno, no esté a tu ritmo".