RTVE prepara un especial navideño que señala a cómicos por incorrectos

RTVE Play, la plataforma de contenidos a la carta de Radiotelevisión Española, ha anunciado un nuevo especial navideño que se emitirá el próximo 29 de diciembre y, como era de esperar, ha saltado la polémica. En esta ocasión lo que ha levantado suspicacias es el propio contenido del programa, bautizado como ¿Quién se ríe ahora? y que, según explica la página de la cadena, consistirá en una cena entre cinco de las humoristas más destacadas del canal, que visionarán "imágenes de los especiales navideños del pasado para desgranar y analizar el cambio de paradigma en el humor".

El anuncio promocional del especial, emitido en redes, deja ver los rostros de estas cinco humoristas —Inés Hernand, Carolina Iglesias, Victoria Martín, Andrea Compton y Henar Álvarez—, acompañadas de algunos colegas de profesión que también aparecerán para aportar su opinión —Bob Pop, Nerea Pérez de las Heras, Asaari Bibang, Perra de Satán, Esnórquel, LalaChus y Ger—. Pero la controversia surge del enfoque que se vislumbra detrás del spot. Mientras que de fondo se escuchan extractos de chistes de cómicos como Arévalo, Gila, Manolo Vega o Martes y 13 —considerados incorrectos según los cánones actuales por racistas, homófobos o machistas—, los cómicos del presente miran a la cámara con rostro adusto y entonan gravemente la pregunta que da título al programa: "¿Quién se ríe ahora?".

Hostia, ¿de verdad han hecho un programa para atizar a mi padre (entre otros) por chistes de hace 40 años? Entiendo que sea un humor que ya no se consume y no tiene cabida, pero no sé si termino de compartir que un grupo de personas haga un roast a cómicos muertos/retirados (1/2) — Juan Manuel de Vega (@JM_deVega) December 14, 2021

Algunos usuarios de las redes han catalogado el anuncio como un nuevo caso de revisionismo descontextualizado, y han observado en la actitud de los protagonistas del especial un intento por imponer una visión rígida y autoritaria de lo que algunos consideran que debe ser el humor. Juan Manuel Vega, hijo de Manolo Vega, por ejemplo, ha utilizado su cuenta de Twitter para preguntarse si de verdad se va a hacer un programa para "atizar" a su padre "por chistes de hace 40 años". "Entiendo que sea un humor que ya no se consume y no tiene cabida, pero no sé si termino de compartir que un grupo de personas haga un roast a cómicos muertos/retirados", ha dicho, antes de concluir con una última frase: "Cualquier cosa que diga se va a retorcer. Pero sí puedo decir que mi padre no era ni racista, ni homófobo. Es una pena que habiendo hecho reír a millones de personas ahora se vaya a descontextualizar todo para hacerle ver como un bufón retrógrado".