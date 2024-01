Anabel Pantoja ha conseguido mejorar su imagen y su vida desde el final de sus colaboraciones con la extinta productora de Sálvame, La Fábrica de la Tele. Pero la sobrina de Isabel Pantoja ha tenido un inesperado arranque de furia contra esos periodistas y reporteros que no parecen dejarla en paz.

Anabel se encuentra viajando junto a su tía en su gira de conciertos, incluyendo el que este sábado ofreció en Bilbao. Harta, quizá, del protagonismo que se le concede, la joven se enfrentó a la prensa y mostró su peor cara atropellando a un reportero con la maleta.

"No te voy a responder a nada ¿vale? como ya sabes. ¿Te importa? que es que voy andando, ¿vale, mi vida?" ha explicado, intentando zanjar unas preguntas a las que ha dejado claro que no piensa responder. Así, a pesar de nuestra insistencia, no ha hablado absolutamente nada ni sobre el concierto de su tía ni sobre la decisión de la tonadillera de vender Cantora para comenzar una nueva vida en Madrid. "No te voy a responder a nada. Eso lo tienes que preguntar a ella, a mí no. Se lo preguntas a ella, que es la que cantó, es la que todo. yo es que no te puedo responder" ha asegurado saturada.

El motivo, por tanto, son las informaciones sobre la presunta venta de Cantora y el traslado inminente de Isabel Pantoja a la capital. A ello se añade otro elemento de carácter todavía más personal, y son las críticas con las que acabó el año por exclusivas muy bien remuneradas en las que habla sobre su vida, como la que ha concedido hace unos días en la revista 'Lecturas' enseñando su casa de Madrid.

Eso ha llegado a Anabel, que ha decidido cambiar de actitud con los reporteros, como ha demostrado a su regreso a la capital tras el concierto de su tía en Bilbao. Acompañada por Alberto Dugarte y sin poder disimular su disgusto a pesar de las sonrisas forzadas que ha lucido en varios momentos, la instagramer ha lanzado un mensaje a navegantes tras 'arrollar' a un periodista en Barcelona con su maleta.

"¿Podéis dejarme tranquila? Es que voy andando. Es agobiante. O sea, es increíble. Ten cuidado, mi vida", ha añadido, justificando su silencio porque "me preguntas cosas que yo no te puedo responder. Yo te entiendo, ¿pero tú me entiendes a mí?". "Yo no soy la portavoz de mi tía ¿vale?" ha zanjado.