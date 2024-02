Ana Boyer desvela la relación de su madre Isabel Preysler con el rey Carlos III

Ana Boyer continúa triunfando en Bake Off: famosos al horno donde se postula como una de las finalistas gracias a su buena mano para la repostería. Además, poco a poco va abriéndose con sus compañeros y cada vez se la ve más cómoda compartiendo confidencias y vivencias. Una de las más llamativas la relató este lunes mientras se enfrentaban a una prueba de elaborar pastas de té.

Aunque la chef, Eva Arguiñano, sabía que Ana ha estado en múltiples ocasiones en la capital inglesa se interesó por sus viajes y le preguntó recomendaciones de lugares para tomar el típico te con pastas: "Yo he buscado un sitio para tomar té y pastas a las cinco pero no he encontrado ninguno, ¿tú dónde vas a tomarlo?", preguntó a la concursante, que desveló un detalle sorprendente sobre su madre.



"Yo tengo un recuerdo de cuando era pequeña que iba a Londres a tomar té con pastas con el entonces príncipe Carlos", confesó. Algo que, al parecer, sucedía a menudo, porque tal y como contó la hija de Isabel Preysler, lo de tomar el té con el ahora rey Carlos III de Inglaterra "era una tradición", añadiendo que esos encuentro son fruto "del privilegio de viajar con su madre".

Esta no es la primera vez que se habla de la relación de la socialité con el rey de Inglaterra. Uno de sus primeros encuentros tuvo lugar en España, cuando Carlos III acudió acompañado de Lady Di. "Sólo puedo decir que es encantador. Son muy divertidas las anécdotas que cuenta porque tiene mucho sentido del humor y mucho ingenio. Siempre se interesó por mis hijos, sus trabajos y aficiones", dijo Preysler a la revista Hola hace años.