Isabel Preysler y Pablo Motos disfrutan de un plan de viernes en el centro de Madrid

Isabel Preysler acudió acompañada de Pablo Motos a la re-inauguración del nuevo centro de Maribel Yébenes que tuvo lugar este viernes por la noche en Madrid. Demostrando que su ‘buen rollo’ va más allá de los platós, la socialité y el presentador de Antena 3 salieron juntos del evento charlando y entre risas.

La buena sintonía entre Pablo Motos e Isabel Preysler ya había quedado patente en las apariciones de la expareja de Varga Llosa en el programa El Hormiguero. La última vez tuvo lugar en diciembre, cuando se sentó como una tertuliana más en la mesa de debate en la que participa su hija Tamara Falcó junto a Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca por petición del presentador tras su entrevista.

La madre de la marquesa de Griñón aprovechó su salida de este viernes para desmentir los rumores de crisis en el matrimonio de su hija e Iñigo Onieva: "No, yo no veo ninguna discusión. Están divinamente. Sobre su hija Ana Boyer, que actualmente participa en el programa Bake Off, la ve "estupendamente" y disfrutando de su embarazo: "Le ha sentado muy bien".

Sobre si tiene ganas de enamorarse de nuevo, Isabel Preysler prefiere centrarse en el presente: "Estoy muy bien como estoy. Nunca diría que estoy dispuesta al amor, yo estoy encantada así".