Xenia Tostado da la cara por Rodolfo Sancho con un demoledor mensaje

Si por algo se ha caracterizado Xenia Tostado durante estos meses tan complicados para su pareja Rodolfo Sancho es por su discreción y saber estar. La también actriz ha preferido no hacer declaraciones sobre el truculento asesinado de Edwin Arrieta presuntamente a manos de Daniel Sancho, hijo de su pareja, y se ha centrado en el ser el apoyo incondicional de Rodolfo.

Un silencio que esta semana ha roto después de que Silvia Tronchalo, madre de Daniel, haya denunciado a su expareja Rodolfo Sancho por "insultos y vejaciones" a raíz de unos mensajes en los que la llama "bipolar" y "pirada". Indignada por estas acusaciones, Xenia ha publicado un revelador mensaje en sus redes sociales: "Mantente firme en tu autenticidad y deja que la verdad sobre ti brille sin importar las opiniones externas", puede leerse en el mensaje de la imagen.

Un texto que viene acompañado de una imagen de la propia Xenia y en la que incluye otro mensaje: "Un abrazo profundo a todos los que tenéis que lidiar con dificultades, sean del tipo que sean, a pesar de poner el corazón en cada paso", reza el texto, que aunque no habla explícitamente sobre su vida o la de Rodolfo Sancho, hace clara referencia a ella.

Pero lo más reseñable de la publicación son los hastags que utiliza entre los que se incluyen: "Santa paciencia", "Me lo tengo que recordar a diario", "Que no hable no significa que no tenga nada que decir" o "Responsabilidad". Mensajes que dejan claro que Xenia lucha cada día por guardar silencio y no contar la verdad sobre lo que está viviendo su familia y que además, evidencia la mala relación que existe con Silvia Bronchalo.

Estos mensajes han recibido un aluvión de mensajes de apoyo de sus seguidores que han alabado su elegancia y discreción