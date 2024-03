Lara Dibildos habla de sus polémicas imágenes con Conde-Pumpido: "Necesitaba su ayuda"

Lara Dibildos visitó este viernes en el plató de Y ahora Sonsoles para hablar largo y tendido sobre su trayectoria profesional como actriz, pero también para contestar a todas las cuestiones que se han hablado en los últimos meses sobre su vida personal. La actriz saltó a las páginas de los medios de comunicación tras la detención del que fue su pareja, Cándido Conde-Pumpido, acusado por una joven brasileña de un delito de agresión sexual. Hecho que terminó archivado por falta de pruebas pero que salpicó irremediablemente a Lara.

Tras el escándalo, en el que Lara se mostró cauta y confiando en la presunción de inocencia de Cándido, la pareja volvió a acercarse y a retomar el contacto. "Mi corazón está estupendamente", dijo en el programa de Sonsoles al preguntarle sobre una posible reconciliación. "Nadie me da disgustos, pero tampoco alegrías", dijo al preguntarle sobre las controvertidas fotografías con el letrado publicadas en el mes febrero donde se les veía disfrutando de un paseo nocturno que terminó acabó en la casa de ella.

Lara aseguró que actualmente no tiene "ninguna relación" : "Tampoco estoy sola, hay que diferencias estar soltera con estar sola", dijo, señalando que tiene buenos amigos y una familia estupenda que la apoya. No obstante, aclaró que efectivamente ha recuperado su relación de afecto con el abogado, con el que tras el final de su romance no tenía contacto: "Volvimos a contactar porque yo tenía un problema y me ayudó" y más tarde "le correspondí en un tema suyo personal" y de ahí que "nos pillaran juntos".

Eso sí, Lara está "convencida" de que "con el tiempo seguro que tenemos una amistad" aunque por el momento solo hay una cordialidad entre ellos. Y es que no nos sorprende que la actriz consiga en un futuro mantener una amistad con Cándido ya que con la mayoría de sus ex disfruta de esa estabilidad. Precisamente se habló sobre Álvaro Múñoz Escassi, con el que tiene una relación muy estrecha, aunque confesó que esto es algo que no ha conseguido tener con todos sus ex: "Cuando no me llevo bien y me tiro los tratos no lo he contado, que también lo digo siempre".