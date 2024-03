Nacho Duato desmiente su relación con Miguel Bosé: "Le ha dado una fijación conmigo"

Miguel Bosé concedió el pasado mes de octubre una entrevista en el programa TardeAR de Telecinco en la que confesó que mantuvo una relación sentimental con Nacho Duato durante su juventud. Ha sido ahora en una entrevista en Yo Dona cuando el bailarín ha negado que fuera "el amor de su vida" y que todo obedece a una especie de obsesión con él.

"Eso es mentira", confesó contundente. "Últimamente le ha dado una fijación conmigo... Estuvimos juntos porque éramos dos chavales monísimos, nos encantaba ir a los sitios y que todo el mundo nos mirara, y punto. ¡Qué enamoramiento ni qué nada! Nos hemos querido más de mayores que cuando éramos jóvenes", respondió el coreógrafo al citado medio. Duato asegura sentirse molesto porque Bosé volviera a ponerle en el foco con sus declaraciones a Ana Rosa Quintana. "Y sin pedirme permiso ni consejo. Ahora mismo no hablo con él", reconoció.

Durante la charla, Duato también se pronuncia sobre la afirmación de Bosé de que "antes España era mucho más libre" y lo achaca a los problemas del artista con la Agencia Tributaria: "A Miguel lo que le ocurre es que está rebotado con España, de donde tuvo que irse por una deuda con Hacienda. Ahora vive en México, un país que el año pasado se cobró miles de vidas asesinadas, e incluso él fue atracado en su propia casa. Y sin embargo, como todo lo que él hace o le pasa es lo mejor, dice que es lugar más maravilloso del mundo, que le han acogido como nunca... Por eso habla así de España, que antes solo era más libre para hacer chistes de mariquitas y de 'mi marido me pega' en galas de Nochevieja. Menuda idiotez", aseguró.

La vida amorosa de Miguel Bosé ha sido de lo más agitada y por ella han pasado tanto novias como novios y muchos de ellos han sido los amores de su vida, tal y como confesó. Sobre sus amoríos, Ana Rosa recordó que Miguel Bosé y Ana Obregón fueron novios en su juventud durante muchos años. Aunque la presentadora trató de hacer que el cantante desvelara de su boca por qué lo dejaron, ella misma le tuvo que refrescar la memoria. "Yo me acuerdo. Fue por culpa de Nacho Duato", dijo entre risas. "Se cruzó esta belleza de hombre... Nos fuimos a Nueva York, estudiamos allí mucho tiempo y luego él se fue a Suecia, al Cullberg a bailar, y yo retomé mi carrera que había interrumpido".

Por aquella época, su bisexualidad podía suponer un problema para su carrera, pero tal y como él mismo reconoció durante la entrevista, su casa discográfica no sabía nada. "Estas cosas aparecen ahora porque pasa el tiempo y las cosas que te parecían importantes, de repente no lo son tanto. Necesitas mucha paz y reconciliación para estar tranquilo y para poder seguir progresando y creciendo (...) Cuando se conocen estos secretos, me libero mucho, porque pesan y si quieres volar, o tiras el lastre o no subes".