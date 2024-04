Rodolfo Sancho se derrumba ante los abogados de Edwin Arrieta: "Le hemos dado un abrazo"

La segunda jornada en la corte de Koh Samui en el juicio contra Daniel Sancho ha dejado momentos de tensión y nervios, pero también de mucha tristeza. Especialmente para su padre Rodolfo Sancho, que se encuentra en Tailandia para estar al lado de su hijo en estos momentos tan complicados. Ya desde primera hora de la jornada el actor llegaba muy nervioso al juzgado y protagonizaba un fuerte encontronazo con la prensa y ha sido dentro, frente a los abogados españoles de Edwin Arrieta, cuando se ha terminado derrumbando: "Le hemos dado un abrazo".

Así lo ha contado la abogada Beatriz Uriarte, presente en el juicio en representación de la familia de la víctima, quien ha confesado que Rodolfo Sancho se acercó a ellos para saludarles y hablar en uno de los descansos, pues ayer la jornada se alargó más de seis horas: "Aunque la conversación me la guardo para mí, porque son cosas privadas, diré que le hemos dado un abrazo y que lamento profundamente cómo esto está afectando a este padre y a esta familia", aseguró en el programa TardeAR.

Este no ha sido el primer acercamiento entre el actor y la defensa de la familia del médico colombiano, ya el martes, el actor saludó a los letrados y transmitió su "pesar" por la víctima y el daño causado: "Ha venido a saludarnos y ha transmitirnos su pesar por la víctima y por toda la situación. Ha sido un detalle muy humano que agradecemos", dijo la abogada. "Está pasando por el peor momento de su vida", añadió, rompiendo así la imagen fría y distante que muestra el actor frente a los medios de comunicación.

Esta segunda jornada del juicio contra Daniel Sancho estuvo marcada las preguntas del acusado a los testigos, tal y como permite la legislación tailandesa, cuestionando a todos ellos hasta el punto de que el juez tuvo que llamarle la atención: "Le ha pedido que solo pregunte, que se abstenga de hacer juicios de valor", contó Uriarte sobre lo que ocurrió en el interior de la sala. "Se sabe al dedillo cada detalle del sumario y de la legislación tailandesa".

El polémico documental de HBO

Esta semana Rodolfo Sancho también protagoniza el documental El caso Sancho: episodio cero, la primera entrega de las cuatro que compondrán la temporada de esta nueva serie de HBO MAX que cuenta con el testimonio inédito del actor y trata de mostrar un relato completo de los hechos investigados, así como entrevistas exclusivas con responsables de la investigación.

En este primer episodio el actor asegura que su hijo cayó en "un error", "una trampa" en su relación con el médico, pues asegura que no necesitaba dinero: "Yo sé que no le hacía falta dinero realmente. Lo que pasa que siempre un poco más de dinero pues viene bien si quieres hacer ciertas cosas como salir a cenar a sitios que te gustan. Pero sí obviamente eso es un error, una trampa, no sabría decir (...) Mucha gente tiene una relación que es tóxica. Lo que pasa que esto ha detonado en algo tremendo pero es que todo es un aprendizaje".

Confirma la gran preparación que han hecho para este juicio, empapándose de la legislación Tailandesa para demostrar la inocencia de su hijo: recuerda que su primera reacción tras conocer el trágico suceso fue buscar "un equipo potente" y hablar con la embajada: "Lo empiezo a planear desde el primer momento, pero para eso antes tenía que ir allí. Sin las armas con las que luchas no tenía ningún sentido. Lo que intento primero es formar un equipo potente que me pueda ayudar con el caso. Y eso obviamente lleva un tiempo (...) Al final es un padre luchando por su hijo. Ese es el gran motor para no caer en la depresión, en la angustia. Siempre hay un poco de nervios pero iba más a la lucha que poseído por el nervio. Si yo estoy poseído por los nervios no soy funcional. No puedo ayudar, no puedo hacer lo que tengo que hacer".