María del Monte confiesa a Bertín Osborne que está en tratamiento psicológico

Este pasado viernes, doce de abril, Canal Sur programó su habitual espacio semanal El show de Bertín, que en diferido también se emite por Telemadrid con algún retraso. En esta ocasión, a las puertas de la Feria de Sevilla, el cantante y presentador consiguió que su buena amiga, y colega, María del Monte, considerada "reina de las sevillanas", acudiera a esta cita televisiva, lo que supone un éxito dado que la artista llevaba un tiempo alejada de su presencia pública, en eventos profesionales, por el caso del robo en su chalé a manos de una banda supuestamente liderada por su sobrino, que continúa en prisión con sus compinches.

La audiencia esta vez de El show de Bertín tuvo muy en cuenta el estado físico de éste, que ha adelgazado unos kilos, lo que se le nota no sólo en su cuerpo sino en la cara. Se ha recuperado del covid sufrido durante los meses de febrero y marzo, cuando al verse privado de sus habituales movimientos y con la voz que no le correspondía como siempre, dio en comunicar a su familia que estaba dispuesto a retirarse y dedicar su vida en adelante a sus negocios. Pues, bien: ha rectificado y en el programa al que nos estamos refiriendo, declaró que por encima de todo continuará cantando. "La música es mi vida. Estoy preparando mi gira próxima a finales de abril o mayo. Necesito volver a pisar un escenario".

Bertín Osborne, era sabedor de lo mal que lo estaba pasando María del Monte, quien tuvo que declarar en sede judicial lo sucedido en su chalé sevillano en agosto del pasado año, cuando unos encapuchados asaltaron su vivienda, robando joyas y otras piezas valiosas, amén de golpear a los empleados de la casa, a la esposa de la cantante, aunque no a ella, la única que no salió malparada físicamente. Por eso Bertín quiso que accediera a pasar por el programa, si no para relatar su drama al menos para mostrarse ante la audiencia propicia a evocar otros aspectos de su vida y su pasión por las sevillanas, en plena feria abrileña. Como así fue.

María del Monte, sin señalar para nada a su sobrino Antonio, dijo: "Me han quitado cosas, pero no la vida". Confesó que está recibiendo ayuda psicológica. Aunque se emocionó, procurando no acusar su debilidad emocional, llego a contar aspectos divertidos, sonreír mucho, reírse con algunas bromas de Bertín y sus colaboradores del programa e incluso cantar con algunos intérpretes jóvenes de sevillanas, como un trío al que ha dado tiempo atrás lecciones de ese ritmo folclórico-andaluz.

Este "Show de Bertín" sirvió, además de ser muy ameno, a revelar que él ha recuperado la salud y que su invitada de lujo, María del Monte, poco a poco, irá superando el trauma que padece por culpa de su sobrino, hasta que decida reaparecer en plenas condiciones.