Ultimátum a Paola Olmedo mientras la familia Campos se desmantela en directo

El drama en la familia de Carmen Borrego continúa. Ahora Paola Olmedo, la hasta ahora mujer de José María Almoguera, suma un nuevo problema a la situación y podría perder la casa donde vive.

Ha sido la periodista Silvia Taulés quien ha desvelado en TardeAR una última hora sobre Paola. Se trata de un nuevo problema al que está teniendo que hacer frente tras su separación con José María y la gresca con la familia Campos, que mientras sigue desmantelándose en directo en los platós tras la exclusiva de la pareja arremetiendo contra Carmen Borrego y acusándola de haber causado la separación.

Paola Olmedo no ha vuelto a hablar públicamente tras la exclusiva, ni de su separación ni de su mala relación con Carmen Borrego. Ha aparecido ante las cámaras, pero siempre se ha mostrado bastante discreta y ha preferido no hacer declaraciones.

Al parecer, el casero del domicilio donde vive actualmente -y donde ha vivido con el hijo de Carmen estos últimos meses- le ha dado un ultimátum porque se le ha acabado el contrato de alquiler y no lo ha renovado.

Tal y como ha asegurado la periodista, los vecinos se habrían quejado por la presencia de la prensa todos los días en el portal y esto podría haber sido un motivo de peso para que el casero decidiese no renovar el contrato.

Silvia ha asegurado que nadie sabe porqué el casero no ha querido renovar el contrato, "no saben si lo quiere vender o el porqué", pero si que Paola está devastada porque no encuentra apartamento para ella y sus tres hijos.