La drástica decisión de Anabel Pantoja tras la traición de su novio

Nueva decepción amorosa para Anabel Pantoja: después de varias relaciones fallidas y un matrimonio que apenas duró cuatro meses, la sobrina de Isabel Pantoja parecía haber encontrado la estabilidad junto a su novio David Rodríguez, el fisioterapeuta que conoció gracias a su tía. Nada hacía presagiar que un nuevo mazazo sacudiría el corazón de la influencer: el pasado 19 de abril, durante un viaje de Anabel a Estados Unidos para realizar un reportaje para el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, TardeAR, su pareja le habría sido infiel "con al menos una mujer".

La presunta deslealtad habría tenido lugar en Canarias, donde residen ambos, y ya se rumorea con la posible aparición en los medios de la tercera en discordia. Según la información exclusiva del programa Fiesta, existen pruebas que dejarían en muy mal lugar a David y que podrían salir en caso de que intente negar los hechos. Ella por su parte, le habría pedido explicaciones al enterarse de la noticia: "Se quedó en shock, no se lo podía creer, pidió explicaciones y David le negó lo que parece evidente. Para Anabel es una traición en toda regla, un choque emocional terrible. Está aturdida y desilusionada. Nunca pudo imaginar que su novio le pudiera ser infiel", aseguró su entorno a La Razón.

Por el momento la pareja ha optado por discreción y superar la crisis, en el caso de que hubiera, en la más estricta intimidad. Ni el fisioterapeuta ni la influencer pretenden hacer declaraciones al respecto, no obstante, amigos de la pareja aseguran que "pasan de todo" y no dan credibilidad al testimonio de esa mujer: "Están juntos y están bien, no le dan veracidad a estas informaciones", explicaron desde el programa TardeAR donde colabora la sobrina de Pantoja. "Siguen juntos y Anabel está feliz. Nosotros estuvimos con ella este mismo lunes y la vimos muy bien, con total normalidad y hablando sobre el reencuentro con su novio".

Tampoco se ha alterado la actividad de Anabel Pantoja en sus redes sociales. En las últimas horas ha continuado compartiendo vídeos sobre su vuelta a Canarias donde parece que tiene intención de instalarse definitivamente. La sobrina de la tonadillera compró una vivienda, que le será entregada en los próximos meses como ella misma ha contado en sus redes: "13 de junio de 2023, un día que marcará mi vida y que cada vez que lo recuerdo me quiero y me amo más a mí. Miro a esa persona de la foto y pienso que he vivido 37 años tan bonitos, pero también duros y difíciles en muchas ocasiones. Lo más importante en esta vida es tener una cabeza y corazón con valores y responsabilidad, y después de rodar años como un caracol por el mundo, y sin rumbo", escribió.

Junto a este texto compartía una imagen de en la notaría después de comprar la vivienda hace casi un año. "Ahora recojo mis siembras, que han sido luchadas desde los 18 años que me fui de casa de mi abuela para buscarme la vida. Yo solita. He tenido también muchísima suerte y siempre le estaré agradecida a mi apellido. Pero si no vales, no sigues", añadió, dejando claro que su vida continúa sin hacer caso a estas especulaciones.