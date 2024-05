Amor, familia y "muchas mentiras": las confesiones de Victoria Federica a Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal estrena la tercera temporada de su podcast A solas con una de las entrevistas más esperadas de los últimos años: Victoria Federica se sienta por primera vez en un espacio de este estilo para charlar junto a la exmujer de ‘el Cordobés’ sobre cómo es la relación con su familia, su trabajo como influencer y la mala relación con la prensa. "Sé que me miras y te sientes en casa. Soy amiga", comienza diciendo Martín Berrocal para tranquilizar a la invitada, visiblemente nerviosa al comienzo de la conversación.

Aunque no recuerdan cómo se conocieron, siempre han tenido buena relación, pues se han admirado mutuamente: "Creo que nos conocimos por Alba (su hija y amiga de la entrevistada) Te considero una persona muy libre. Has decidido llevar tu vida por un sitio y estás peleando por conseguirlo", destaca la diseñadora. "Si alguien tenía que ser, ibas a ser tú. Cuando conozco a alguien y tengo esa confianza, soy yo de verdad. Con alguien nuevo, soy un poco más cortada; no soy yo al 100%", aclara la sobrina del Rey, explicando que aunque tiene fama de seria en realidad es "súper cariñosa" y "le encantan los abrazos". "No obstante, suele ser "reservada y tímida" con los desconocidos: "Soy la tía más tímida del mundo. Me cuesta confiar en la gente. Tengo que tener mucho cuidado al principio; hay gente que puede acercarse por interés".

Perfeccionista y exigente

Sobre su profesión de influencer, la obligación de mostrar siempre una buena cara y si se gusta cuando se mira al espejo, Victoria Federica lo tiene claro: "Es difícil quererse a uno mismo. Es hasta sano tener malos días (…) De los días negativos aprendes a cómo hacerlo bien la próxima vez (...) Nunca he sido mi peor enemiga. Soy muy exigente conmigo misma. Si me propongo algo, lo tengo que hacer a la perfección. Pero no creo que haya sido nunca mi peor enemiga".

Martín Berrocal le pregunta si esa presión "autoimpuesta" puede estar relacionada con el título de grande de España que tiene desde su nacimiento, sin embargo Victoria Federica cree que pertenecer a la Familia Real "más que un título" supone "heredar valores": "Heredo los valores que me ha dado mi familia: mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos… de todos aprendo valores y algo bueno". Está orgullosa de su familia y jamás ha pensado cómo sería su vida de pertenecer a otra estirpe: "No siento que sea un peso. Estoy súper contenta con la familia en la que he nacido. Me siento súper afortunada. Es mi casa y no los cambiaría por nada (...) Prefiero que me critiquen a mí antes que a alguien de mi familia, a mí no me afectan nada esas críticas, me duelen las de un ser querido".

Froilán, su "mejor amigo"

Especialmente buena es su relación con su madre, la infanta Elena, a la que además considera una amiga y una confidente: "Vivo con ella, no me he independizado. Es una relación de madre e hija normal, pero también somos muy amigas. Tenemos momentos muy buenos. Para mí el mejor es cuando montamos a caballo". Esos momentos disfrutando de la hípica son "momentos de paz" de auténtico "lujo" que disfrutan siempre que tienen ocasión: "Mi madre es un ejemplo, yo quiero ser como ella. Voy cogiendo cosas de ella y la voy inculcando en mí. Intento tener cosas suyas en mi". Sobre si es una madre "que entiende o respeta", la respuesta de Victoria Federica : "Ella tiene su vida y yo tengo la mía. Pero ella siempre me da consejos de vida".

De su padre, Jaime de Marichalar, ha heredado la pasión por la moda: "Me gusta la moda por él. Me lo ha inculcado desde pequeña y me encanta. Me gusta ir con él a todos los desfiles, ir de la mano juntos y que me enseñe. Aprendo muchísimo de él". De hecho, la moda se ha convertido en una parte indispensable de su carrera profesional como influencer: "Me gusta dedicarme a ello y la moda es muy importante".

Igual de cariñosa se muestra al hablar de su hermano, Felipe Juan Froilán, al que considera su "mejor amigo": "Es vitamina. Cuando estoy con él me olvido de todo. Me alegra el día. Me contagia su libertad, le echo mucho de menos (vive en Abu Dabi) pero hablamos un montón, podemos hablar horas por teléfono".

La Fe y el amor

Además de la moda y estar con su familia, la Fe se ha convertido en uno de los pilares de su vida: "Me sale la sonrisa cuando hablo de esto. No me escondo en hablar sobre ello. La tengo muy inculcada en mi tanto por mi familia como por mis amigos. Creo en Dios y voy a misa todo lo que puedo, no tanto como me gustaría, pero debería ir más".

Cree en el amor para toda la vida y sigue esperando a que llegue el hombre idóneo: "Si quiero a una persona, la quiero para intentar estar con esa persona toda la vida. Si no se puede, pues no pasa nada. Pero creo que podría estar con alguien toda la vida, pero de momento no ha pasado. No me enamoro fácil, me cuesta confiar. Cuando me enamoro tiene que pasar un poco de tiempo. He tenido dos novios", aclara, negando relaciones que se le han atribuido con algunos amigos.

En cuanto a sus nuevos proyectos, entre ellos su estreno en televisión como concursante de El desafío, se muestra ilusionada y con ganas de seguir aprendiendo: "Tengo muy buena relación con todos los concursantes. Manuel Benítez ‘el Cordobés’ es la persona con la que más afinidad tengo. Es como mi padre ahí dentro. Está súper pendiente de mí. Había gente que decía que me estaba costando y no lo estaba disfrutando, pero no es cierto. Se dicen muchas mentiras. Me lo estoy tomando súper en serio y estoy llorando muchísimo. Soy de lágrima fácil".