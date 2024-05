La izquierda 'caviar' se viste de gala: así será la lujosa boda de Dolores Delgado y Baltasar Garzón

Este fin de semana la izquierda ‘caviar’ se pone sus mejores galas para asistir al broche final de una de las historias de amor más controvertidas de los últimos años: la de Baltasar Garzón y Dolores Delgado. Aunque se conocen desde el año 1993, cuando estaban casados con sus respectivas parejas, no ha sido hasta 30 años después cuando finalmente pasarán por el altar para darse el 'sí, quiero' rodeados de familia y amigos en una fiesta privada que tendrá lugar este sábado en la finca La Cetrina, que pertenece a Enrique Ponce, amigo de la pareja.

Los invitados, entre los que también se esperan cabezas principales del PSOE y de la judicatura española, serán agasajados con al menos tres comidas: una cena este viernes, como preboda en los alrededores de la finca y ya el sábado, un almuerzo y una cena.

Según desvela nuestra compañera de esRadio, Beatriz Miranda, en su crónica de LOC, entre los asistentes se espera a otra de las parejas más representativas de la denominada izquierda ‘caviar’: Ana Belén y Víctor Manuel. El que finalmente no asistirá es Miguel Ríos, pues se encuentra en México de gira, aunque sí podría aparecer su amigo de profesión Joan Manual Serrat. Otros confirmados son Álvaro García Ortiz, nuevo Fiscal General del Estado; y los jueces Fernando Andreu y Santiago Pedraz.

La fastuosa boda, en la que no faltarán todo tipo de lujos que gustan tanto a la pareja, contará con un gran equipo de seguridad para blindar cualquier tipo de filtración y mantener el evento en la más estricta intimidad.

Se espera que el novio esté acompañado de sus tres hijos, fruto de su matrimonio con Rosario Molina, que pese a las reticencias iniciales a la relación de su padre con la ex fiscal General del Estado, finalmente lo acompañarán en un día tan especial. Cabe recordar que Garzón y Delgado formalizaron su relación en el año 2020, cuando el juez ya había firmado el divorcio aunque la relación había comenzado antes. Ella por su parte, se había separado de Jordi Valls Capell unos años antes, en 2018.

Después de hacerse público que estaban juntos, Garzón y Delgado se compraron una mansión a las afueras de Madrid donde conviven desde entonces y cuyo broche final tendrá lugar este sábado en la citada finca de Enrique Ponce ubicada en Las Navas de San Juan, en la provincia de Jaén.

La Cetrina cuenta con más de 900 hectáreas, donde hay un edificio principal de tres pisos, un jardín, una piscina e incluso una capilla y una plaza de todos. El recinto suele alquilarse por unos 5.000 euros, aunque no sabemos si el torero habrá 'hecho precio' a la pareja al tratarse de unos amigos.

"Un rato tranquilo y privado"

Apenas unas horas antes del gran día, la pareja asistió este jueves a la celebración del 18 aniversario de El Intermedio, donde hablaron sobre cómo están viviendo estas últimas horas: "En realidad ya estamos casados. Este sábado es la celebración. Queremos un rato tranquilo y privado", dijo ella, a lo que el novio añadió que será "una ceremonia tranquila, íntima, con amigos y con familiares en nuestra tierra".

Sobre el vestido, Delgado prefiere no desvelar detalles: "Es muy bonito. Es italiano", se limitó a decir. "El mío no tiene tanto secreto, es italiano también. Me propusieron ir con falda, pero no lo veía", dijo él sobre su traje nupcial.