Iker Jiménez, ante los ataques e insultos por comentar Eurovisión: "No me vais a callar"

Iker Jiménez ha vuelto a ser víctima de una campaña de odio en redes sociales por dar su opinión, en este caso, del Festival de Eurovisión que vivió su final este sábado en Malmö. El presentador utilizó la red social Twitter para comentar lo acontecido en el certamen musical y, como cualquier otro usuario, opinó sobre qué le parecía la propuesta ganadora, Nemo y su tema "The Code".

Tirando de ironía, por la promoción que se ha hecho de la canción haciendo referencia al no-binarismo de su cantante, el presentador de Cuarto Milenio y Horizonte escribía: "Nos han informado oficialmente de que Nemo está muy 'emocionade'. No nos extraña nada", aludiendo también a los comentarios en género neutro que utilizaron Julia Varela y Tony Aguilar en la retransmisión de RTVE.

Las críticas y el señalamiento al presentador no tardó en inundar la citada red social, incluso por parte de algunos rostros conocidos como Jordi Cruz o Angy Fernández, que criticaron el "poco respeto" de Iker al referirse a las personas que no se identifican con un género concreto: "Pero qué me voy a burlar. Es divertidísimo todo", respondió él, volviendo a usar el humor.

El revuelo fue tal que el presentador compartió un vídeo en su perfil oficial dejando claro que "tiene derecho" a dar su opinión: "La canción de España no la había oído y ni tan mal. Luego ya, lo de sacar a los tíos enseñando el culo y tal, a mí no me llama mucho, sinceramente, no me parece muy bonito, pero son opiniones. Yo respeto al que diga que le encanta", comenzó diciendo en referencia actuación de Nebulossa con su canción, "Zorra".

"Me han llamado xenófobo, facha... yo no le digo a nadie pintamonas. Yo respeto, pero digo lo que quiero. La canción ganadora me pareció un engendro, un bodrio, pero por la propia canción. Si ser facha o fascista es ser ir en contra de tantos antivalores, me parece muy bien que me lo llaméis, no me pienso callar", fueron sus palabras, avisando a sus detractores que no podrán silenciarlo con amenazas e insultos: "Lo que no comparto son los insultos y es un poco la barrera, pero lo demás, hoy en día se puede decir cualquier cosa, imagino. Y no voy a permitir que alguien me calle y no pueda decir mi opinión libre", añadió, anunciando que el año que viene emitirá un especial sobre Eurovisión en el que podrá dar su opinión libremente.