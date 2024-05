Pablo Motos pregunta a Tamara Falcó por su fichaje en Mediaset: "Dicen que te vas"

Tamara Falcó se ha convertido en el gran fichaje de Mediaset España de cara a la nueva temporada del programa Got Talent, presentado por Santi Millán en Telecinco. Hace unos días saltó la noticia de la salida del espacio de Edurne, para centrarse en otros proyectos profesionales, y ahora hemos conocido que su sustituta será la marquesa de Griñón que valorará el talento de los concursantes junto a Risto Mejide, Florentino Fernández y Paula Echevarría.

Mediaset emitió un comunicado en el que desvelaba el fichaje de la hija de Preysler, algo que hizo saltar las alarmas sobre su posible salida de El Hormiguero. Unos rumores que el propio Pablo Motos quiso aclarar este jueves durante el programa emitido en Antena 3: "Dicen que no vas a trabajar más en este programa", señaló el presentador a Tamara, que acudió con normalidad a su sección semanal. "¿Me vas a echar?", preguntó ella a lo que Motos contesto: "No, no, segurísimo".

Las hormigas Trancas y Barrancas insistieron en el fichaje de su compañera por la 'competencia' a lo que ella respondió sin tapujos: "Buenos, pero las otras dos chicas de la mesa (haciendo referencia a Nuria Roca y Cristina Pardo", también están en otros programas (Más vale tarde y La Roca), aunque pertenecientes al mismo grupo empresarial, Atresmedia. "¿Entonces vas a compaginar?", preguntó Motos recibiendo una respuesta afirmativa de Tamara.

Tamara Falcó

Lo cierto en este asunto es que Tamara no tiene un contrato de exclusividad con Antena 3 y puede participar en programas de otras cadenas como ha hecho en los últimos meses con apariciones en espacios como Masterchef, Bake off: famosos al horno o como invitada al extinto programa El musical de tu vida. De hecho, en las próximas semanas las podremos ver de nuevo en la cadena pública en el nuevo programa presentado por sus hermanos Chabeli y Julio Iglesias Jr en el que harán reformas a casas de famosos.