El futuro incierto de Ángel Cristo y su novia: ¿tienen prohibida la entrada en Telecinco?

La expulsión disciplinaria de Ángel Cristo en Supervivientes podría trasladarse también a los platós en España. Así lo aseguró este miércoles Kiko Matamoros en el programa, Ni que fuéramos, explicando que la productora Cuarzo, responsable del reality de supervivencia, amplificaría el veto también a las galas y debates.

Desde el arranque del programa, el hijo de Bárbara Rey se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la edición, participando en la mayoría de las tramas y mostrando siempre una actitud polémica que le ha llevado a vivir situaciones muy complicadas. La última de ellas ocurrió tras una fuerte discusión con Aurah Ruiz, uno de sus únicos apoyos en la isla, cuando el concursante decidió saltarse el perímetro de seguridad y huir a la otra punta de la isla atravesando una peligrosa selva, obligando a la organización a recurrir a las fuerzas armadas hondureñas en su búsqueda. Esta actitud llevó a la productora a tomar la decisión de expulsar definitivamente al concursante.

"Tiene complicado, muy complicado, el tema en televisiones. Antena 3 no le va a comprar ni cinco minutos y desde luego en la cadena de enfrente (Telecinco) no va a entrar", explicó Matamoros. Y no solo por tratase de una expulsión disciplinaria, como ha ocurrido en otras ediciones, si no por la actitud del hijo de Bárbara Rey fuera de las cámaras: "Ya no es solo por el hecho de su expulsión disciplinaria, ha habido gente que ha abandonado o gente a la que han echado que luego ha ido al plató, pero en este caso no".

El tertuliano explicó el motivo del supuesto veto: "Saben de su incontinencia verbal". Al parecer, temen que hable "más de la cuenta" y desvele entresijos del programa, como detalles del intento de esconder la agresión que sufrió semanas antes por parte de Arantxa del Sol: "Saben que no van a poder gobernarle en un plató y las cosas que ayer acabó por decir su defensor sería el mismo discurso que iría a repetir. Y es un discurso que va directamente contra la línea de flotación de la productora".

De confirmarse esta información, el veto de Ángel Cristo se sumará al que desde hace unas semana sufre su novia Ana Herminia, que tras su visita a Honduras no ha vuelto a ningún plató de televisión. De hecho, el programa De viernes estuvo interesado en contar con la presencia de la venezolana y la cadena se lo prohibió hasta nuevo aviso.