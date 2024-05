Julián Muñoz y Maite Zaldívar se han casado: los detalles de la boda

Maite Zaldívar se ha convertido en el gran apoyo de Julián Muñoz. Desde hace años la salud de exalcalde de Marbella se ha resentido a raíz del cáncer galopante que padece, y ella ha estado muy pendiente de su evolución e incluso se fue a vivir con él para poder ayudarlo en el día a día. Ahora, hemos conocido que recientemente han tomado una importante decisión en su relación: se han casado.

Según los datos aportados en el programa De viernes, Julián y Maite se casaron el 30 de enero de este 2024 en una discreta boda en una notaría de Marbella: "Este es el certificado de matrimonio. Registro Civil de Málaga del día 30 de enero de 2023, a las 10:00 horas en una notaría de Marbella: contraen matrimonio Mayte Zaldívar y Julián Muñoz", desvelaron en el citado espacio.

Ambos son padres de dos hijas y estuvieron casados durante casi tres décadas, entre 1974 y 2003.

"Se va a morir arrepentido"

Hace una semana Maite Zaldívar se sentó en ese mismo programa para hablar sobre cómo vivió la irrupción de Isabel Pantoja en sus vidas, el divorcio de Julián Muñoz y los problemas con la justicia que los llevaron a prisión. En un momento de aquella entrevista, se le preguntó de forma directa por el tema: "He oído que te has vuelto a casar con Julián", dijo el periodista José Antonio León, a lo que ella respondió: "Te invitaré a la boda".

Aunque no confirmó la noticia, sí que habló sobre cómo ha cambiado la relación con Julián Muñoz a lo largo de estos años, así como de su delicado estado de salud: "De momento no quiere morirse porque dice que está en una de sus mejores etapas. Se olvidó de la familia, pero nunca la perdió. Está aprovechando los últimos segundos. Hay días que son difíciles porque tiene un tratamiento fuerte".

Una enfermedad, que según Maite, ha frenado su evolución en los últimos meses: "Se va a morir arrepentido. Le he dicho que no hay que vivir de rodillas. Tiene mucho cariño a su alrededor. Tiene muchos amigos que le apoyan, también cadáveres en el camino. No creo que este momento sea momento de entrar en guerras, le digo que lo lleve dignamente (…) Hemos compartido muchas cosas buenas y hay que acordarse de eso. No de las malas".

La pareja comenzó su romance a comienzos de la década de los 70 y pronto llegaría la boda, en 1974. No tardaron en convertirse en padres de dos hijas, Eloísa y Elia, a las que siempre han cuidado y han protegido de la prensa. Con la llegada de Julián a la alcaldía de Marbella, el dinero y el lujo le hicieron perder la cabeza, como él mismo confesó. Especialmente cuando llegó a su vida Isabel Pantoja y comenzaron un romance extramatrimonial que no tardó en recoger la prensa.

La salida a la luz de aquella relación generó un tsunami en nuestro país: Julián anunció su divorcio y comenzó una relación con la tonadillera en el año 2003 que confirmaron durante un histórico camino de El Rocío donde se mostraron muy enamorados. La historia terminó seis años después, cuando él ya había entrado en prisión por el caso Malaya. Fue la propia Pantoja la que confirmó la ruptura en una portada de la revista Hola, alegando mentiras por parte de su pareja.

Durante estos años, Julián siempre ha reconocido que se arrepintió de abandonar a su familia y ha luchado durante estos años para recuperarla.