Última hora del estado de Julián Muñoz: "Me sigue reconociendo"

El ingreso hospitalario de Julián Muñoz deja datos cada vez más alarmantes. No solo se supo mucho tiempo después, hasta quince días, que el exalcalde de Marbella permanecía hospitalizado por una insuficiencia respiratoria, sino que los datos aportados ahora por su ex, Mayte Zaldívar, no hacen sino preocupar a su entorno.

En declaraciones a Y ahora Sonsoles, Zaldívar ha concretado que está sometiéndose a un muy fuerte tratamiento para su enfermedad al cual "está reaccionando". Se mantiene "consciente de cómo se encuentra y de qué tiene alrededor" y parece reconocer su entorno: "Sabe quién soy, quién fui y quién seré". "Julián está tomando ahora mismo el medicamento más fuerte del mercado, aún la reconoce", aportaron por otro lado en el programa TardeAR.

"A ratos está bien y a ratos, pues, no está muy bien" confesó Mayte Zaldívar, que dejaba claro que no ha habido ningún cambio en el estado de Julián Muñoz: "Está igual, bueno, con las mismas pautas que en el hospital, aunque está fuera del hospital, hemos pedido que lo diese en el alta, porque así está más tranquilo".

Mayte reconocía que Julián "no quiere hablar con nadie, simplemente está recibiendo las visitas de su familia", ya que "es un enfermo de alto riesgo ahora mismo, también, y tampoco queremos arriesgarle, queremos que esté tranquilo, que esté feliz dentro de lo que cabe".

En cuanto a su día a día, su exmujer desvelaba que se encarga de cocinar para Julián: "Todos los días come la comida que hago yo" y daba más detalles sobre su plato preferido: "Le gusta todo, la tortilla sin cebolla".

Sobre sus hijas, Eloísa y Elia, Zaldívar explicó que no tienen nada que agradecerle: "Yo soy su madre y una de las partes muy grande, muy grande, muy grande que estoy haciendo es por mis hijas" ya que "la felicidad de mis hijas es la mía".

Además, aprovechaba para dejar claro que tienen "esperanza, la que Dios quiera" porque "la ciencia ya está puesta". Ella misma ha hecho "borrón y cuenta nueva hace mucho", por eso sigue a su lado a pesar de todo lo vivido en el pasado.