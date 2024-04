Los papeles que podrían destruir a Isabel Pantoja: Julián Muñoz y Mayte Zaldívar anuncian lo que viene

Hace apenas unas horas se comentaba el hecho de que el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, quien se encuentra luchando contra un cáncer, podría haber pensado en el bienestar de Mayte Zaldívar y sus hijas, preparando unos documentos que podrían servirles como escudo en caso de tener problemas con Isabel Pantoja.

El exalcalde de Marbella aprovechó el fin de semana hasta el último momento para recargar energías con los suyos. Muy bien rodeado, pasó la tarde con Mayte Zaldívar y sus nietos en un chiringuito de su ciudad. Aprovechando los últimos rayos de sol, caminaba tranquilamente de camino a su casa acompañado de su familia.

Su nombre protagoniza actualmente los titulares por la información que dio Luis Rollán en televisión sobre unos supuestos documentos que tendría preparados y que podrían afectar a Isabel Pantoja en caso de que Mayte Zaldívar quisiera hacer uso de ellos. Es por ello por lo que hemos querido preguntarle directamente a él para conocer su versión de los hechos.

Julián Muñoz no desveló si es cierto que existen dichos documentos y guardó silencio al preguntarle si los habría escrito durante su estancia en la cárcel. Lo que sí ha querido compartir es cómo se encuentra. Caminando agarrado del brazo de su nieta, respondió con un "vamos", mostrándose esperanzado tras su reciente ingreso en el hospital. Dando por terminada la jornada, se despidió con dos besos de Mayte Zaldívar y se marchaba junto a su nieto, quien le acompañó hasta el interior de la urbanización.

Mayte contesta

La propia Mayte también estaría implicada en la conspiración. Al preguntarle por la supuesta documentación de la que hablaba Luis Rollán en televisión, rápidamente respondió: "Yo creo que hay alguien que ha perdido los papeles y está buscándolos. A ver si los encuentran". Se mostró igualmente misteriosa al hablar de si esta información carece de sentido, comentando que "todo tiene sentido, todo deja de tener sentido. Ya se verá todo".

Otra cosa que se ha comentado ha sido que Julián Muñoz dedicó gran parte de su tiempo en prisión a la escritura, algo que ella ha confirmado. Sin embargo, aclaraba contundente que ni ella ni sus hijas necesitan ninguna protección especial contra Isabel Pantoja: "Yo no me tengo que salvaguardar de nada, mis hijas son unas niñas estupendas y extraordinarias y no necesitan papeles de ningún tipo".

Retó, por último, a la prensa a que se "encuentren" estos documentos que tanto están dando que hablar diciendo que "papeles hay por todos los sitios. Papeles hay por todos los sitios. Venga, quien encuentre los papeles, pues nada". Sin duda alguna, está preparada para todo lo que está por venir y no piensa echarse hacia atrás a la hora de defenderse a sí misma y a su familia.