La caída de Laura Matamoros tras 'Supervivientes' y su mala imagen en el mundo influencer

Laura Matamoros no está pasando por su mejor momento personal. La hija de Kiko Matamoros decidió volver este año a la televisión tras una larga temporada alejada de la pequeña pantalla para centrarse en su trabajo como influencer. Sin embargo, le dio una nueva oportunidad al medio que la catapultó a la fama e inició una nueva etapa como colaboradora en las mañanas de Telecinco de la mano de Vamos a ver, además de repetir su aventura en Supervivientes tras ser finalista en 2017.

Unos meses después, parece que la televisión le ha dado más problemas que alegrías. Tras su expulsión del reality de Honduras, Laura ha decidido poner tierra de por medio y desaparecer de las redes sociales hasta nuevo aviso. "Me voy. Luego os explicaré el porqué de este viaje pero necesito y mucho desconectar y descansar emocionalmente. Desde hoy voy a hacer un pequeño rehab de unos días y quiero centrarme en mí. Estoy muy saturada emocionalmente", publicó en un primer momento.

Su paso por el concurso le ha hecho vivir momentos físicos y mentales muy duros y la nueva ola de atención mediática por la que está pasando no le está sentando bien. Aunque Laura sigue asistiendo a eventos y cumpliendo sus compromisos profesionales en las redes sociales, la polémica que protagonizó por hablar mal de su compañera y amiga influencer Ángela Rozas (Madame de Rosa) sigue dando mucho que hablar.

Durante su estancia en Cayos Cochinos, confesó ante las cámaras que no fue invitada a la última edición de los Premios Ídolo organizados por Dulceida y que ponen en valor el trabajo de los creadores de contenido. "El año pasado ganó una que me sentó como el culo pero no porque ganase, sino por el discurso que dio", aseguró en referencia a Madame de Rosa. "Mira que me llevaba bien con ella. Dijo que ella se merecía mucho ese premio porque no es ‘hermana de’, ni ‘hija de’, ni ‘nada de’. Me pillé un mosqueo, mira que la quería...", confesó para reconocer que se dio por aludida.

Con estos comentarios se puso en contra a dos de las influencers más importantes de nuestro país. Antes de dejar de seguirla en redes, Ángela se defendió en un evento: "Si algo de lo que he dicho le molesta, lo lógico es que me lo diga a la cara, no un año después en un programa de televisión (...) Mi discurso hablaba del mundo de la moda, al cual ella no pertenece. Hablaba de mi mérito, de cómo he empezado de cero. Ella no lo ha hecho, si ella dice que ha empezado de cero es negar que el agua moja. Considero que tengo más mérito, yo he empezado desde cero y ella con un bonus extra", dijo, antes de llamar "mentirosa" a Laura por decir que no estaba invitada a los premios.

Dulceida y Madame de Rosa responden a Laura Matamoros. 🍿🥫 https://t.co/RwadQVNMcy pic.twitter.com/kbMrKt0lnr — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) April 25, 2024

También Dulceida confesó haberse quedado en shock con las palabras de Laura. "Fue de las primeras en ser invitadas, ahí están los mensajes. Fue muy raro. Y todo lo que dijo de Ángela, si te pasa algo con alguien a quien tienes cariño, se lo tienes que decir. Está muy fuera de lugar todo", sentenció.