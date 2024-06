La polémica foto oficial de los reyes de Jordania: el último caso de Photoshop en la realeza

Abdalá II de Jordania cumple 25 años en el trono de Jordania, y la casa real ha difundido una imagen conmemorativa del Jubileo de Plata y que ha difundido en las redes sociales.

La pareja posa de pie, vestida de gala junto al estandarte real y la bandera de Jordania. En el caso de Abdalá II va vestido con el uniforme militar, incluyendo la faja, sable y las condecoraciones, entre la que destaca el collar de la Orden de Ali-Hussein bin Ali, la más alta de Jordania. Por su parte, la reina Rania luce un vestido negro recto de manga corta y escote barco, broche de corona de oro y diamantes con cinco arcos y cuatro rubíes en la base, y la Orden de Al-Hussein bin Ali. Con el pelo recogido, destaca la tiara, encargada por el propio monarca a la joyería Fred en 2005, con forma ligeramente triangular con unos 1.300 diamantes, siete piedras colgantes y rematada con un gran diamante en forma de pera de 20 quilates. Escrito en árabe, puede leerse, "Grandeza para Alá". La tiara la estrenó en 2006 durante un banquete de estado en el viaje oficial a los Países Bajos.

La foto no ha estado exenta de polémica puesto que, si hacemos una comparativa de la primera foto oficial de hace 25 años, es más que notable el uso del Photoshop o filtros, y donde parece que por los reyes de Jordania no ha pasado el tiempo, además de quedar eclipsada la diferencia de estatura entre ambos.

El uso del Photoshop en las fotos de la realeza para mejorar sus imágenes no es nada nuevo. Tras el último escándalo de la foto del día de la madre protagonizado por Kate Middleton, en el que la princesa de Gales tuvo que admitir que había retocado la fotografía que publicó el Palacio de Kensington, o la que protagonizó el príncipe Harry que en una foto de la empresa Better Up, de la que es director de Impacto, aparece con muchísimo más pelo de lo que tiene en realidad.

Tampoco podemos olvidarnos de la felicitación navideña de 2005 de la Casa Real española en la que aparecían el rey Juan Carlos y la reina Sofía sentados en un sofá con sus siete nietos sentados a sus pies, y que la propia web de la Casa Real retiró en un tiempo récord al ser un evidente montaje y que no pudo ser carne de memes, porque Twitter (o X) no existía…