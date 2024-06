La reina Letizia le confiesa a Belén Esteban que tendrá que pasar por el quirófano

Belén Esteban ha asistido al acto de clausura de la XVI Convocatoria de 'Euros de tu Nómina', una iniciativa de Banco Santander para impulsar proyectos que mejoran la sociedad, y que ha contado, como es habitual en los últimos años, con la presencia de la reina Letizia.

La colaboradora de TV ha confesado en su programa "Ni que fuéramos Shh" que ha tenido una conversación con la reina desvelando una información que se desconocía.

Los compañeros de su programa estaban deseosos de saber si Belén había podido hablar con la reina como en otras ocasiones, o si incluso se había podido hacer un selfie con doña Letizia. En ese momento, Belén ha contado que doña Letizia ha sido súper cercana con todos los asistentes. "Se ha tirado fotos con todos lo que daban los premios. Una persona me ha llevado hasta ella y al verla con las playeras le he preguntado por el pie". A continuación ha sido cuando ha desvelado, sin querer, una novedad sobre la salud de la reina. "Le doy dos besos y le he dicho ¿cómo está del pie? Me tienen que operar me ha dicho. Le he dicho que vamos las dos con playeras. Que no la tratara de usted y me ha hecho mucha ilusión. Una conversación con ella que se queda para mí".

Belén Esteban ha explicado que se ha sentido muy emocionada con las historias que había escuchado durante el transcurso de los premios "Me voy a la cama feliz de ver a esa gente... Gracias a Ana Botín, a Pilar García de la Granja, a la reina Letizia y a todos los asistentes".