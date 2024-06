Jiménez Losantos resume la operación "salvar la cara a Bertín" de la "Turrofactory"

Ayer hubo reunión familiar de las Camposdashian en la parroquia de Santa María de Caná para celebrar una misa con motivo del cumpleaños de María Teresa Campos. Han circulado rumores que esta misa se celebró porque había una exclusiva o porque, al ser en lunes, se garantizaban salir en las revistas de los miércoles. Unas informaciones desmentidas por Carmen Borrego , confirmando que se trataba de una misa que se celebra todos los días a la misma hora, y donde es habitual, si así lo solicitan, que las familias asistentes puedan hacer sus peticiones de recuerdo a sus fallecidos. Llamó la atención la seriedad y enfado de Terelu, que estuvo con su hija, su hermana y su sobrina (eso sí, sin rastro de su sobrino José María) Se ha comentado que María Teresa Campos era una mujer muy generosa, y Federico Jiménez Losantos ha dicho que si así lo recuerda una colaboradora de la Crónica Rosa se lo cree, en cambio si lo recuerdan las hijas, no se lo cree.

Gabriela Guillén y su bebé, se sometieron ayer a las pruebas de paternidad en el Instituto Nacional de Toxicología, ya que la Justicia ha decidido continuar con el proceso y las pruebas de paternidad no se suspenden.

Para el director de Es la Mañana, el comunicado chapuza de la Turrofactory quiere lavar la cara de Bertín Osborne sin necesidad de jabón. Además, por parte del equipo del Turronero dijeron que no iba a haber pruebas porque Bertín había reconocido que "he dicho que es mío y ya está". Eso tiene un valor legal controvertido, y cuando has llegado a este punto tienes que aclararlo con el ADN. Además, después de Gabriela quién debería ir detrás para hacerse las pruebas es Bertín, que tiene la obligación moral de ir. Y todo lo que no sea eso, será engañar a Gabriela.