La exclusiva del embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia que convierte en abuelas a Mar Flores y Terelu Campos

Los dos son hijos de famosos, los dos han tenido adolescencias complicadas y los dos iniciaron sus vidas en las portadas de las revistas. Ahora siguen el mismo patrón anunciando su embarazo: Alejandra Rubio, hija única de Terelu, nieta de María Teresa Campos, y Carlo Constanzia, primogénito de Mar Flores, protagonizan la portada de Hola explicando que van a ser padres.

La noticia supone un auténtico bombazo (nunca mejor dicho) en la Crónica Rosa nacional. Apenas llevan cinco meses de relación y durante este corto tiempo prácticamente les ha dado tiempo a todo. Conocimos su noviazgo a través de una revista y ahora sabemos del mismo lo que Hola califica como "la noticia más inesperada". Tanto, que ellos mismos reconocen que "al enterarnos nos agobiamos muchísimo, pero siempre tuvimos claro que queríamos tenerlo".

El bebé nacerá en diciembre, por lo que Alejandra, a la que ya se le nota una importante barriguita, está de tres meses y casi dos semanas. Es decir, el embarazo se produjo poco después de que empezasen a salir en el mes de febrero. Todavía no sabe si es una niña o un niño (asegura que prefiere niña) pero su ilusión es la misma. "Bueno, tranquila", fueron las primeras palabras del futuro padre al conocer la buena nueva.

Los abuelos ya lo saben. Con este embarazo entroncan dos de las familias que más páginas de la prensa del corazón han llenado. "Abuelas, abuelas no son. Tampoco son madres al uso", comenta Alejandra. Ella tiene 24, Terelu 58. Carlo 31. Su madre, Mar, 55.

Dice la nieta de Teresa Campos que Terelu estaba ya con la mosca detrás de la oreja. "Al poco tiempo de hacerme la prueba me dijo que qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa…". Alejandra le contó la noticia. "Ah, vale. Ahora lo entiendo todo", le dijo. Y añadió que tomaran la decisión que tomaran ella les apoyaría. "Mi madre es increíble".

Carlo se lo contó a sus padres cuando supo que el embarazo iba bien. "A mi madre le impactó un poco más, pero se lo tomó muy bien. Se puso súpercontento y me dijo que nos iba a apoyar en cualquier cosa. Fue muy bien, la verdad. Mejor de lo que yo me esperaba".

El resto son todo palabras de ilusión. Dice Carlo que Alejandra es "una persona supersolar" y ella que él le da "muchísima paz y nunca había sentido eso en mi vida".

Apoyo van a necesitar, todo el del mundo. El trabajo de Alejandra está en la cuerda floja ahora que el programa de televisión "Así es la vida" está a punto de desaparecer de la parrilla y Carlo, que sepamos, no tiene oficio ni beneficio, más allá de sus exclusivas en los medios. De hecho, sigue pernoctando en el centro de Navalcarnero en el que cumple condena por estafa.

Bertín, dispuesto a conocer a su hijo

La versión de Diez Minutos es la más optimista de todas las que se han escuchado en los días que han seguido a la publicación del comunicado conjunto en el que el cantante asume la paternidad del hijo de Gabriela Guillén y que ella ha firmado sin miramientos.

Ha pasado un año desde que supimos que la paraguaya estaba embarazada y desde entonces el artista se ha negado a aceptar que vuelve a ser padre. Ahora, con el comunicado delante, Diez Minutos muestra las imágenes que demuestran que Gaby y su hijo acudieron a un laboratorio a las afueras de Madrid unos días antes de su publicación. Se desconoce si fueron a hacer una prueba de paternidad o un análisis de orina pero la revista sospecha lo primero.

Eso sí: el proceso legal sigue su curso. Diez Minutos recuerda que deberá ser el juez el que decida qué ocurre con la demanda. De momento Gabriela y su hijo ya han acudido al Instituto Nacional de Toxicología. Fue el 17 de junio, se supone que para cumplir el dictado judicial.

Kate Middleton regresa a la agenda oficial y a las portadas

Hola y Semana se rinden a la princesa de Cambridge y dedican sus portadas a su reaparición el pasado sábado en el balcón del Palacio de Buckingham para presidir el desfile "Trooping the Colour". Horas antes había emitido un comunicado explicando que todavía no está fuera de peligro y ese es el titular entrecomillado que ha elegido Semana. Explica esta revista que la foto está cargada de mensajes: Kate posa en un bosque bajo un sauce, un árbol que simboliza el renacimiento.

Además de la portada, en páginas interiores encontramos un amplio reportaje fotográfico en el que vemos a su familia al completo. Su marido, Guillermo, entregado a su esposa y constantemente pendiente de ella, y sus tres hijos: el primogénito, George, el más serio, Charlotte, siempre pendiente de los demás, y el divertidísimo Louis, que gesticuló y bailó como hace cualquier niño de su edad y que se convirtió en la estrella de la fiesta.

Kate, incluso más delgada de lo habitual, ha dado no sólo una lección de elegancia con su vestido inspirado en Audrey Hepburn y "My Fair Lady". También de esperanza a todas las personas que, como ella, sufren cáncer.

Los Alba alquilan por 35.000 euros mensuales "las cañas", su refugio marbellí

Cuenta Semana que la residencia favorita de Cayetana de Alba era su casa de Marbella, Las Cañas. El recinto en el que, tanto ella como sus hijos, pasaron todos los veranos, y que dejó en herencia en vida a su hijo Fernando, marqués de San Vicente del Barco y el más discreto de la saga.

La vivienda, situada en la Milla de Oro de Marbella, se construyó en los años 60 y acaba de ser reformada. Se trata de un palacete de estilo moruno de 1.400 metros cuadrados con sus torres de estilo árabe y sus celosías que, según la revista, se alquila por 35.000 euros mensuales. Desde hace tiempo sus hijos apenas la utilizan. Eugenia, a la que recordamos saliendo a la playa por su portezuela lateral, dice que le dan pereza ir "por el tema de los paparazzi".

Tamara Falcó habla con Hola en el primer aniversario de su boda

Tamara Falcó protagoniza un recuadro de la portada de Hola con el avance de una entrevista que concede coincidiendo con su primer año de casada. Si antes teníamos novias solitarias (como Elsa Pataky, que posó sola el día de su casorio), ahora estrenamos nuevo género. Los celebrantes únicos. Porque no hay rastro de Íñigo.

Aunque el (ahora) empresario de la restauración quiere mantener un perfil bajo y centrarse en su faceta profesional, llama la atención que no aparezca. Quizá es su forma de dejar clarísimo que él no ha nacido para salir en el papel couché. No así Tamara, que vuelve a la revista que ha retratado toda su vida publicitando sus propios diseños, que es realmente el objetivo de esta información. Dice Tamara que "hay muchísimas cosas que mejoraría en su relación" pero que "aún sigue en la fase de luna de miel". "El matrimonio está resultando un viaje precioso. Como marido, a Íñigo le pongo un 9,5 de nota".

El tema de la maternidad, tan recurrente, también planea sobre la entrevista. Pero Tamara tiene fe y "cero presión". Y gracias a esta charla descubrimos que Isabel Preysler cocina. O al menos que tiene una especialidad: "En el restaurante de Íñigo hay unos suflecitos de queso que son los que hace mi madre en casa. Cuando los probó Íñigo dijo que tenían que estar en su restaurante".

Cóctel de noticias

Hola rinde homenaje al rey en el décimo aniversario de su llegada al trono. La revista recopila algunas de las fotos más recientes del monarca, la mayoría de ellas oficiales, y remata el reportaje con información de Leonor: la princesa dice adiós a su etapa en Zaragoza y no estará en la clausura del curso, pero volverá el 3 de julio para la entrega del despacho de alférez. En las fotos vemos a la heredera con sudadera y vaqueros arrastrando su maleta y cargando con su petate militar.

Norma Duval, espléndida en el Mediterráneo. La vedette navega con su marido Matthias Kühn dando la bienvenida al verano en Mallorca. Hola publica las imágenes.

Carmen Maura y Eva Longoria, cara a cara en las páginas de Hola. Las dos actrices van a coincidir en la serie "Tierra de mujeres" y hablan en la revista de cómo está siendo trabajar juntas por primera vez en un rodaje.

Se vende la residencia de Rafaella Carrá en La Toscana. La villa, un complejo espectacular valorada en tres millones de euros, acogió a la artista en los mejores momentos de su vida. Ahora, según Semana, se busca un comprador.