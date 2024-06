Eugenia Martínez de Irujo fan de Kiki Morente

Eugenia Martínez de Irujo asistió al concierto de Kiki Morente donde confesó que es una gran fan del artista, y que se celebró en el Teatro Albéniz de Madrid, donde el artista presentó su último trabajo, bajo el título de "Azabache". Un disco en el que ha colaborado su madre, y sus hermanas, Estrella y Soleá, que también acudieron para mostrar su apoyo.

Cierto es que desde Eugenia Martínez de Irujo está con Narcis Rebollo, siempre vemos a la pareja muy unida. Además, la aristócrata ha lanzado a los cuatro vientos lo feliz que está con el directivo de la Universal Music, y no se pierde ningún concierto.

En esta ocasión lo disfrutó y se mostró encantada, y no tuvo ningún percance como el que vivió hace unos días en el de Bruce Springsteen, en el que la expulsaron hasta en cuatro ocasiones, cuando intentó captar con su móvil la salida del cantante una vez finalizado el concierto, pero no lo consiguió, al impedírselo un miembro de seguridad del cantante. "Fue súper borde, pero tengo que reconocer que yo fui una tocapelotas, por no dejarle hacer su trabajo. Me dio mucha rabia por no haber conseguido esas imágenes". Así lo comentó un tanto apenada.