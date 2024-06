Bárbara Goenaga reacciona a la foto cariñosa de Borja Sémper y Yolanda Díaz

La actriz Bárbara Goenaga, pareja de Borja Sémper, ha reaccionado con humor a la fotografía viral de éste con Yolanda Díaz. Se trata de una imagen tomada el pasado jueves por Eduardo Parra, fotógrafo de Europa Press, en el patio del Congreso de los Diputados durante el pleno en el que se votó dos decretos leyes sobre la reforma del subsidio por desempleo y el programa de descuentos de hasta el 90% en transporte para jóvenes en el verano de 2024.

Se sabe que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo es una persona cariñosa, por eso el fotógrafo no dudó en captar cómo posó su mano en la mejilla del portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, un gesto que dio lugar a todo tipo de bromas en las redes sociales durante horas. De hecho hay numerosas fotos de ambos charlando tranquilamente a lo largo de la jornada.

Goenaga publicó la foto en su perfil de Instagram y bromeó escribiendo "ya te entiendo, Yolanda, ya te entiendo", con varios emojis divertidos. Es más, añadió otra fotografía antigua en la que Sémper y Yolanda aparecen saludándose con un beso. "Prefiero mil veces que se toquen a que se den de hostias en el Congreso", añadió.

Al ver el revuelo que generaron las fotos, la actriz aprovechó para hacer una reflexión: "Me decís mucho, sobre todo mujeres, ‘uyyy yo me andaría con ojo’. ¡Ojo tendrá que tener él, o no! Y si se va, pues un favor que me hace. ¿Yo ojito por él? Ya lo que nos faltaba a las mujeres. Si alguien se va, te hace un favorcito", dijo con humor para quitarle hierro al asunto.