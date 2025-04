La directora del conservatorio evidencia el enchufe a David Sánchez: "Todo el mundo sabía quién era Pedro Sánchez"

La directora del conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez de Badajoz, Yolanda Sánchez, ha evidenciado en sede judicial el enchufe a David Sánchez en la Diputación Provincial: "Todo el mundo sabía quién era Pedro Sánchez en ese momento".

La directora de este conservatorio ha declarado este martes como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, junto al director del Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil' de Badajoz, Evaristo Valentí. También han comparecido Ignacio Mª Sánchez, propietario del apartamento vinculado al asunto "AirBnb" de David Sánchez y Álvaro Jaén coordinador de Podemos Extremadura en 2017 que denunció públicamente la creación de la plaza.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que Yolanda Sánchez ha relatado que mantuvo una conversación con Evaristo Valentí antes de que saliera la plaza en la que este le comentó que se hablaba de David Sánchez como la persona a la que se le iba adjudicar el puesto: "Yolanda creo que esta persona viene para esta plaza, me dijo".

Al ser preguntada por la magistrada Biedma sobre si cuestionó con sus jefes del Área de Cultura la creación de la citada plaza, Yolanda Sánchez apuntaba que hubo un proceso y que ella no iba a cuestionar a sus superiores. No le pareció normal, pero tampoco conocía los méritos de David Sánchez: "Me sorprendió que una persona con ese CV viniese a Badajoz".

Según la directora del conservatorio, "nunca jamás" había oído hablar de él y "desconocía que Pedro Sánchez tuviese un hermano músico". Por su labor musical no lo conocían de nada. Sólo habló de este asunto con Evaristo Valentí porque le pareció un "tema delicado".

Posteriormente, el abogado de David Sánchez preguntaba a la testigo por qué se había referido a él como "hermano del presidente" si en octubre de 2016 todavía no lo era. Yolanda Sánchez le contestaba con contundencia: "Hablo con el contexto actual. Todo el mundo sabía quién era Pedro Sánchez en ese momento".

Recordamos que Pedro Sánchez fue defenestrado del PSOE en octubre de 2016. En enero de 2017 anunció su deseo de presentarse a las primarias del partido y el 21 de mayo de ese año era reelegido al frente del PSOE tras ganar la votación frente a Susana Díaz y Patxi López.

Los "rumores" musicales y amorosos

El director del Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil' de Badajoz, Evaristo Valentí, reconocía en sede judicial que antes de que la plaza en la Diputación de Badajoz saliera a concurso había "rumores" de que iba a ser adjudicada a David Sánchez.

Durante su comparecencia, era interrogado por un letrado sobre los rumores que existían en torno al hermano del presidente del Gobierno. El primero, sobre la adjudicación de la plaza y el segundo sobre una presunta relación de David Sánchez con el presidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo.

Evaristo Valentí reconocía que se hablaba en Badajoz sobre esos dos rumores: "Yo normalmente no entro en eso. La diferencia es que el rumor del puesto de trabajo me afectaba, el segundo no".

"No había baremación en la plaza"

Por su parte, el actual concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres, Álvaro Jaén, que denunció la creación de la plaza para David Sánchez en los medios de comunicación mostraba su extrañeza ante la juez Biedma por el hecho de que no hubiera "baremación" en el proceso selectivo para ese puesto: "Yo era diputado, tenia costumbre de hacer seguimiento de convocatorias y de los boletines en los que había proceso selectivo. Al ver las bases, y conozco un poco administración publica, este proceso selectivo alta dirección pero que no había baremo, ni titulación exigida, ni tribunal. Todo lo que venia en las bases era un encuentro con entrevistas con una persona de Diputación".

"Un proceso selectivo puede ser de muchos tipos. En alta dirección no tiene por qué haberlos. No es obligatorio pero me parece extraño porque el acceso a función publica no esta eximida de baremación. Una cosa es que no sea obligatorio y otra que no se tenga que poner. Hay uno reciente creo que en Cáceres en Cultura o algo similar de alta dirección y había baremación".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.