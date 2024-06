Sofía Mazagatos, rota al hablar de la pérdida de su bebé: "Dejé de creer en Dios"

Sofía Mazagatos perteneció a esa estirpe de modelos inolvidables como Mar Flores y Juncal Rivera. Unas espectaculares mujeres que, además de destacar sobre las pasarelas, se convirtieron en personajes habituales de la televisión y la prensa del corazón. Conocida por su título de Miss España y por una intensa carrera como presentadora, Sofía Mazagatos estuvo durante años en las pantallas de los hogares españoles hasta que, de un día para otro, decidió retirarse del foto mediático.

Un discreto segundo plano al que puso fin esta semana en una inesperada entrevista en el programa De Viernes, donde habló sobre cómo ha vivido estos años retirada de la vida pública, centrada en su familia y en sus negocios. Así como de la dramática pérdida de su bebé tras ocho meses de gestación: "Me llegó el instinto maternal a los 40 años y eso sí que es un trabajo a tiempo completo, es algo 24/7. Ahora ya sí que tengo la familia que siempre soñé. Mi segundo embarazo fue un infierno, con ocho meses de gestación di a luz a mi bebé, a mi hija, pero su corazón ya no latía", contó emocionada.

Una pérdida de la que aún a día a de hoy no se ha recuperado: "Van pasando los meses pero te das cuenta de que el duelo perinatal es muy complicado, te enfadas con el mundo y te enfadas con la vida, me enfadé con Dios y perdí la fe, eso solo saben lo que es las mujeres que han pasado por ello, es sin duda el peor momento de mi vida".

A pesar de los complicados momentos que pasaron, Sofía Mazagatos agradece a la vida tener a su pequeña Sofía, su hija mayor, y Amanda, que nació en diciembre de 2023: "Sin quererlo mi pequeña Sofía (su hija mayor) también me ayuda porque con ella las lágrimas eran menos. Luché por volver a quedarme embarazada de nuevo, ocho intentos hasta que llegó el milagro a mis 48 años. A veces las cosas no son fáciles pero hay que luchar por lo que se quiere, ahora ya sí que tengo la familia que siempre he soñado".