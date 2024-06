Carlos Latre celebra sus 25 años de carrera con un magnífico espectáculo

Carlos Latre no podía estar más feliz en el espectáculo que presentó anoche bajo el titulo Inimitable en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. Estuvo rodeado de amigos que quisimos acompañarle en una noche en la que todos los que acudimos no pudimos pasarlo mejor. El humorista hizo un repaso desde sus comienzos en 1999, con apenas 18 años, que fue cuando empezó en la radio. Al poco tiempo le llegó su gran ocasión al formar parte del equipo de Crónicas Marcianas, que le catapultó a la fama con sus magníficas imitaciones de personajes como la Pantoja de Puerto Rico, la pitonisa Lola, o El Fary entre otros, o la becaria Bea.

Muchas caras conocidas asistieron y todos tuvieron unas palabras muy cariñosas para Latre. Uno de los primeros en llegar, fue Álvaro Muñoz Escassi. El jinete, me desmintió que se hubiera casado con Maria José Suarez. "Ya no tengo edad de casarme, lo que si te puedo decir es que nos llevamos muy bien, la quiero muchísimo, al igual que a su hijo, nos llevamos muy bien". Y no quiso dar más detalles.

Colate Vallejo- Nájera llegó con su hermana Samantha. "Acabo de llegar de Miami, he venido con mi hijo y estaremos unos días en Pedraza. Allí lo pasamos muy bien con toda la familia. Andreas ya tiene 14 años, y como sabéis nos llevamos muy bien". Cuando le pregunté como estaba me dijo que seguía libre, soltero y con ganas de conocer a alguien. Lo que no quiso es hablar de Paulina Rubio y cuando le pregunté el gesto de su cara lo dijo todo.

Marta Sánchez, llegó con su Federico, su novio, y con Sandra García San Juan. Enrique del Pozo, Roberto Brasero, Miguel Lago, el pintor Marco Maseda y su mujer Rebeca, fiel seguidora de la Crónica Rosa, Boris Izaguirre, Javier Sardá, entre otros muchos. Una vez finalizado el show, hubo un coctel, en la Casa Árabe, donde todos los asistentes pudimos felicitar a Carlos, que estaba feliz, al no dejar de recibir sus merecidas felicitaciones . " Estoy muy contento, porque me he sentido muy arropado por muchos amigos , y compañeros con los que he trabajado en diferentes programas". Una noche de las que hacen época.

Felicidades.