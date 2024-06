El artista español, Marco Gómez Maseda, es sin lugar a duda uno de los artistas más cotizados del momento del arte urbano. Su ascenso meteórico desde sus comienzos en su Castellón natal, hasta pintar en directo en Nueva York, para la MTV y Paramount, en Dubái para Art World, en Madrid en la plaza de toros de Las Ventas o en la Starlite terminó el retrato de Antonio Banderas en directo. Sin olvidar el que ha hecho a Felipe VI.

Coincidí con este artista en la gala que organizó Carlos Latre para celebrar sus 25 años en la profesión. Tengo que decir que el trato es impecable, tanto él como Rebeca, su mujer, fiel seguidora de la Crónica Rosa de Federico.

Miguel Ángel Cuesta, Maseda, su mujer Rebeca y Carlos Pérez Gimeno

En el transcurso de la conversación que mantuvimos me contó en lo que está haciendo en la actualidad. "Siempre estoy metido en barro, no paro, no soy capaz de estar calmado. Da igual que tenga más o menos éxito. Cuando hice la exposición en Madrid en la Semana del Arte, pinté a nuestro Rey porque me pareció que siempre que un artista saca al Rey de España o algún miembro de su familia porque los reyes siempre han sido mecenas de los artistas y prueba de ello es que el Museo del Prado está lleno de obras de artistas que han pagado los reyes", me contó.

"Me da mucha rabia que haya un gesto como para ser un artista guay, tenga siempre que ridiculizar a la figura de un monarca que hoy en día es tan fácil porque es una persona que no se puede defender, en este caso. Puedes pintarlo y lo puedes hacer más o menos moderno, más contemporáneo, pero no hace falta que lo ridiculices y lo digo también para cualquier persona. Me parece fatal utilizar el arte para promocionarte. A don Felipe le ha llegado, me consta que le ha encantado y mi idea era que ese cuadro acabara en cada aula de colegio encima de la pizarra y que quiten esa figura casposa que huele a moqueta, de una persona vestida de militar. Ese es mi empeño y espero poder lograrlo. Estoy metido en una locura de cambiar el mundo del arte de que los artistas tomen las riendas de su trabajo y que sean capaces de tirar para adelante sin galerías que les tengan que decir sí eres bueno o no. He abierto una nueva plataforma donde los artistas se están metiendo, y voy a juntar a compradores con artistas para que ellos puedan poner sus precios". Así lo contó.

Maseda, así es como le gusta que le llamen, ve en la figura de la Princesa de Asturias el aire fresco que necesitaba la institución. "Creo que lo están haciendo muy bien, yo me he criado en una monarquía, y no me ha hecho mi bien ni mal. El padre dejó paso al hijo y ese movimiento fue muy inteligente pero de verdad pienso que deberían meterse en temas para que la juventud les apoyara. Por ejemplo el arte es uno de ellos. Y repito, mi retrato lo refleja. Como el que le han hecho al rey Carlos III de Inglaterra, que me parece bárbaro, lleno de fuerza".

El matrimonio se ha trasladado a vivir a Andorra porque antes vivían en la mitad del campo y se han tenido que trasladar por motivos de seguridad. "Donde estamos es un lugar muy seguro y en breve voy a conocer a Borja Thyssen por todo el tema del arte y me imagino que a la baronesa terminaremos conociéndonos" . Comentó

Allí se siente muy a gusto, y trabaja muy bien. " Soy incontrolable, y quiero que mi pintura se así". Maseda es uno de los pintores emergentes más significativos de la nueva figuración.