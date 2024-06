Pedro García Aguado habla en esRadio de su "traumática" experiencia en 'Supervivientes'

Pedro García Aguado es el flamante ganador de la última edición de Supervivientes y el que se llevó el cheque de 200.000 euros gracias al 54% de los votos del público. Ha sido un concurso difícil para él y en los 104 días que ha pasado en Honduras, llegó a amenazar con abandonar en varias ocasiones. Los espectadores le salvaron una y otra vez de la expulsión hasta alzarle como el mejor superviviente, una experiencia que ha compartido en la Contratertulia de Es la mañana de Fin de Semana.

Aunque la recta final fue dura, agradeció pasar las dos últimas semanas en un lugar como Cayo Paloma, "una maravilla" y "un premio" porque el concurso en sí se desarrolla "en las peores playas que puedas imaginarte". El ganador recuerda, entre risas, que la experiencia fue "traumática": "Luego le coges el gustillo pero al principio fue traumática. También gustaba [al público] esa forma de expresarlo. Yo no lo escondía porque decía ‘qué hago aquí con 55 años pasando hambre, con debilidad, con estos jóvenes saltando y cogiendo cocos’. No sabía ni pescar, estaba desubicado pero luego la cosa fue a mejor".

De los 19 concursantes con los que ha convivido, los mejores para él han sido Aurah Rodríguez, Blanca Manchón -"que la echaron mil veces y siempre volvía"-, Rubén Torres, Kiko Jiménez, Javier Hungría y Mario. Los compañeros le ayudaron a sobrellevar el concurso, especialmente el que recuerda como su día más duro: cuando les trasladaron a Playa Condena. "Nos llevaron a una playa que era una cárcel de máxima seguridad. Era una playa de 23 metros de largo y yo pensaba ‘a quien se le ocurren estas maldades’. Tenían que irte cambiando para que te fueras adaptando, para que no te acomodaras. Y yo pensé que no superaba esto", asegura.

Lo peor para él eran "los brotes que tenía, ese Pedro monstruito que tenía que estar muy acallado y desde la rabia hacía cosas que no me gustaban". "Lo mejor, la capacidad de adaptación. En las situaciones adversas me movía como pez en el agua. No era un rival demasiado fuerte y eso me permitió llegar a la final".

