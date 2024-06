Sofía Mazagatos habla sobre su enemistad con Mar Flores y niega los rumores sobre Tito Pajares

Tras años alejada de los focos y centrada en su vida familiar y su papel como madre, Sofía Mazagatos reapareció en el plató de De viernes para hablar sobre cómo han vivido este tiempo de retiro. Una esperada entrevista que llega después de unos rumores de ruptura con Tito Pajares, empresario de la moda y uno de los fundadores de la famosa Pasarela Cibeles, conocida hoy como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Sofía negó en el espacio de Telecinco que exista mala relación entre ella y su marido, aunque si reconoció que han pasado por una etapa muy complicada y que su reaparición en los medios no ha ayudado a que esto se solucione: "Estamos bien. A él no le gusta que esté aquí hoy, pero en todas las parejas hay momentos de consensos y de llegar a acuerdos, ¿por qué no voy a estar?", dijo, confesando que le gustaría retomar su carrera en la pequeña pantalla. "Ese modo de vida lo elijo yo. Igual que me centré en mi profesión en cuerpo y alma, decido centrarme en mi maternidad también en cuerpo y alma".

Apenas unas horas antes de la entrevista, se pudo ver a Tito Pajares huyendo de la prensa para evitar ser preguntado sobre su relación y la aparición televisiva de su pareja.

Otro de los temas más peliagudos de la entrevista se trató al recordar su enemistad con Mar Flores (apenas unos minutos antes había estado sentado en ese mismo plató su hijo Carlo Costanzia) con la que fue socia en un negocio de moda. Con el tiempo, la amistad se rompió dando lugar un sinfín de especulaciones que aún a día de hoy resuenan entre las celebridades de la época: "Esto ya forma parte de la prehistoria. No me acuerdo, han pasado más de treinta años".

Al preguntarle si fue "por un hombre", Sofía Mazagatos se mostró muy clara: "Nada que ver con un hombre": "El libro de los gustos es muy amplio, y el libro de los colores igual. Ella tenía sus preferencias, ella podía gustar a un tipo de hombre y yo gustar a otro tipo de hombre. Pero te digo una cosa, si en vez de haber sido mujeres hubiéramos sido hombres ¿a que no se estaría hablando de esto hoy?", preguntó a los colaboradores.

Niega también que la ruptura se produjese por celos hacía Mar Flores, pues era dos mujeres "muy distintas": "No nos peleamos jamás por un hombre. Se ha dicho que yo tenía celos de ella, ¿celos de qué? Cada una tiene su vida, cada hizo su camino y cada una tuvo su carrera y ya está. Han pasado muchos años y ahora estoy en otro planeta, en otro capítulo de mi vida".