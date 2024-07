Laura Escanes se enzarza en redes tras reconocer que ha engordado siete kilos

Laura Escanes ha protagonizado una dura pelea en Twitter después de contestar a un usuario en Instagram que le preguntó si había engordado. Aunque en un principio estaba dispuesta a ignorarle, minutos después publicó un texto con el que quería demostrar que el cambio de peso no le afecta. "Lo he pensado mejor y sí que voy a contestar. Sí, he engordado. De hecho he engordado unos siete kilos con respecto al agosto pasado. Agosto el cual me pasé llorando, sin comer, completamente infeliz y llegué a pesar lo mismo que pesaba cuando tenía 18 años. No estaba en mi peso real. Pero los comentarios que recibía eran ‘ay, qué cuerpazo, qué delgadita, qué guapa’....", comienza la publicación.

"Sí, he engordado. Pero estoy sana, mentalmente tranquila, estable, con salud, sin ansiedad, sin sufrir, feliz. Así que antes de juzgar a alguien por su peso, sin saber sus circunstancias personales ni historia. Mejor ahórratelo porque no sabes en qué momento está y el daño que podemos hacer", sentencia junto a dos fotografías del año pasado y otras dos de este con las que quiere mostrar su cambio físico.

Un usuario de Twitter hizo una captura de pantalla de la publicación para reírse de la influencer y su reflexión y rápidamente se hizo viral, desatando todo tipo de insultos. "Le han preguntado a Laura Escanes que si había engordado y la tía ha entrado en brote psicótico", critica dicho usuario, a lo que Laura contestó sin cortarse: "¿Brote psicótico? Creo que hacer una reflexión para que no juzguemos los cuerpos de los demás sin saber la historia que tienen detrás no es un brote psicótico. Feliz verano".

Le han preguntado a Laura Escanes que si había engordado y la tía ha entrado en brote psicótico 💀. Lo de salir con un tío con más años que un bosque la ha dejado trastocada de por vida, qué jodido. pic.twitter.com/iITajFJmuB — Rеvеn (@RevenRV) July 3, 2024

El intercambio de tuits fue subiendo de tono cuando el individuo le recriminó que juzgue a mujeres jóvenes por salir con hombres mayores "cuando tú hiciste exactamente lo mismo para vivir del cuento y catapultarte a la fama". "No juzgo a las mujeres, no te confundas. Critico a los hombres que siguen patrones continuamente con ‘pibas de 20’, como tú las llamas, y lo defienden diciendo que el amor no tiene edad cuando lo único que quieren es un c*** joven y alguien manipulable", contestó. Laura Escanes terminó con la polémica bloqueando a este usuario.