Mar Saura, en los premios Elle Gourmet: "Llevo 25 años con mi marido"

Un año más, con la llegada del verano, la revista Elle entrega sus premios a la gastronomía en el marco incomparable que es el jardín de la embajada de Italia. Una noche donde en la que se reúnen los chefs mas destacados como Paco Roncero o Ramón Freixa entre otros.

Mar Saura

Una de las invitadas fue Eva Longoria, que no quiso hacer declaraciones, ni posar en el photocall, nada que ver con nuestra Mar Saura, que no puede estar más guapa. " Estoy muy bien afortunadamente, y además soy muy energías, muchas veces entro en un sitio, y puedo sentir tanto las positivas como las negativas . La verdad es que me encuentro muy bien, me cuido más que antes, también puede ser por el tema de la edad, sobre todo la piel y para eso están mis cremas que me van muy bien y han tenido muy buena acogida desde hace 5 años. Hago deporte, eso es fundamental, y siempre digo esto. Intento vivir con el menos estrés posible". Así me contó.

Mar Saura y Carlos Pérez Gimeno

La que fuera modelo quiso dejar claro que no vive entre Madrid y Méjico. "Vivo en Madrid aunque es cierto que tengo que viajar a veces la capital azteca, allí estoy produciendo muchas campañas digitales detrás de cámara. Es una faceta mía creativa que llevo tiempo haciéndolo y estoy muy contenta. Ahora ya pensando en el verano que nos iremos toda la familia unos días a Marbella y otros a Ibiza. Mi hija ya tiene 18 años y el pequeño 10. El tiempo pasa demasiado rápido, llevo casi 25 años con mi marido y no hay ningún secreto, es tan fácil como el querer estar juntos".

José Miguel y Blanca Carrillo de Albornoz encargada de la decoración floral

Cristina Pedroche, Alex González, Melendi, Begoña Trapote, Fiona Ferrer entre otros, y al igual que en años anteriores, el acto lo presentaron Patricia Conde y Ramón Arangüena.