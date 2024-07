Victoria Federica muestra sus dotes de interpretación bromeando sobre la sucesión al trono

La carrera profesional de Victoria Federica sigue imparable. Es una de las influencers más deseadas por las marcas de nuestro país y próximamente se estrenará en televisión como fichaje estrella de El desafío en Antena 3. Ahora ha dado un paso más como actriz participando en una campaña de la agencia de publicidad Ogilvy para la plataforma Max y su serie La casa del dragón, cuya segunda temporada se encuentra en emisión, en colaboración con una conocida cafetería.

En el anuncio, la joven aparece entrando en un establecimiento con unas gafas de sol y aires de grandeza a las 8 de la mañana para pedir "un cold brew grande, porfa", mientras comenta con la empleada el último episodio de la serie. "¿Tú también viste el capítulo, no? Qué fuerte lo de anoche, hacía mucho que algo no me quitaba tanto el sueño", dice, a lo que la trabajadora le pregunta: "¿team black o team green? (Negros o Verdes)", en referencia a los dos bandos de la familia Targaryen que luchan para sentar a su candidato en el Trono de Hierro en la serie de ficción.

"Ya sabes que no me posiciono pero cuando lo haga, habrá señales", dice poniéndose una gorra en la que se puede leer "la legítima heredera". "Porque al final en todas partes cuecen habas, ¿no?", dice la sobrina del rey Felipe VI antes de mirar a la cámara, bromeando sobre la sucesión al trono. Cabe recordar que Victoria Federica es la quinta en la línea de sucesión en la monarquía española.

Un anuncio simpático y completamente inesperado dada la timidez de Victoria Federica, que poco a poco se abre a ampliar los horizontes de su carrera profesional.