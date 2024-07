Los guiños de la Familia Real a la selección española para celebrar la Eurocopa

Para recibir a la selección española de fútbol y al cuerpo técnico, la Familia Real ha hecho guiños a la selección española de fútbol, en una audiencia muy distendida, donde los Reyes y sus hijas han conversado con los jugadores felicitándolos por el triunfo conseguido ayer en Berlín.

Mientras el rey lucía traje gris con camisa blanca y corbata roja, la reina Letizia ha repetido vestido con cremallera delantera de Carolina Herrera y que estrenó en 2019 para recibir a la selección española de baloncesto después de conseguir el mundial de China. Lo ha combinado con sandalias en color nude de tacón sensato de And Others Stories. Como complementos, los pendientes de rubíes de Gold and Roses que llevó la princesa Leonor el pasado viernes en su primer viaje oficial a Portugal y el anillo de Coreterno.

Por su parte, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía han ido vestidas igual, con pantalón blanco y la camiseta de España, concretamente la de Dani Olmo.