Mahra Shaikha, hija del emir de Dubái, deja a su marido por Instagram

"Querido marido. Como estás ocupado con otras compañías, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti, me divorcio de ti. Cuídate. Tu exmujer". Es la breve carta que Mahra Shaikha, hija del emir de Dubái Mohammed bin Rashid Al Maktoum y mujer del jeque Mana Al Maktoum, ha escrito en su perfil de Instagram para anunciar que se separa de su marido.

Unas impactantes declaración que ha supuesto un terremoto en el país por lo explícito del mensaje y lo poco habituales que suelen ser estos movimientos en público. La pareja se casó en 2023 y tiene una hija de apenas dos meses, pero eso no ha sido impedimento para que Mahra Shaeikha haya decidido anunciar su divorcio, además de su malestar porque su marido prefiera el acompañamiento de otras mujeres.

En un principio se llegó a pensar que su perfil de Instagram podría haber sido hackeado, aunque el hecho de que la jequesa haya borrado todas las imágenes con su marido y no haya habido desmentidos, da a entender que el mensaje es completamente cierto. La revista Hello Indio-Arabia ha arrojado un poco más de luz y asegura que no hay divorcio, sino que "la pareja podría estar atravesando un período difícil".

Mahra Shaikha es una de los 30 hijos que Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Ministro de Defensa, primer ministro y Vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, tuvo con la griega Zoe Grigorakos, una de sus seis esposas.