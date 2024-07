Elenita Tablada: "Mi hija Elena está feliz por haber conseguido la custodia de Camila"

Elenita Tablada está disfrutando de un verano feliz por varias razones. La primera por haber finalizado el proceso judicial que mantenía su hija Elena con su exmarido Javier Ungría por la custodia de su hija Camila. "Mi hija está muy contenta, porque lo que ha pretendido siempre es que sus 2 hijas se críen juntas, la mayor Ela, la que tuvo con David Bisbal, ya tiene 14 años, y adora a su hermana pequeña, Camila, de 4. Elena no pone ningún impedimento, para que Javier vea a la niña siempre que quiera, y el tiempo que sea necesario, de hecho, la niña ahora está pasando 15 días con el padre, después mi hija se irá con las niñas de vacaciones. Afortunadamente la relación entre ellos no es mala, aunque hay puntos en los que no están de acuerdo. Javier pasa una pensión de 600 euros para manutención de la niña, y de ahí hay que pagar el colegio, con lo que se queda esa cantidad, reducida a la mitad, y ahí está el problema" . Así me lo explicó en la conversación que mantuvimos por teléfono .

La abuela de las niñas también me contó que en agosto la mayor se irá con David. "Tengo que decir que es un padre excelente, adora a su hija y siempre está pendiente de ella. Atrás quedan los problemas que tuvieron los padres. Las hermanas se llevan muy bien, la pequeña está muy graciosa, nos han dicho en el colegio que es muy lista y que tiene un coeficiente intelectual muy alto, canta muy bien, parece hija de Bisbal". Así me comentó con sentido del humor.

Elenita Tablada y Carlos Pérez Gimeno

Otro de los motivos de estar tan feliz es por haber sido de nuevo abuela, al haber dado a luz su hija pequeña Naele. "Todo ha ido muy bien, fue un parto por cesárea y ya están en casa, es el segundo, el mayor, Oliver tiene 4 años, nació con un mes de diferencia de Camila".