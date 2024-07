Al final lo de Hiba y Escassi sí iba en serio: cita en un restaurante italiano con entrada por la puerta de atrás

Semana nos sorprende con un exclusivón que confirma lo que muchos ojos vimos a principios de mes en la fiesta de la comunión de la nieta de "El Turronero": que entre Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi había algo más que conversaciones sobre el menú del almuerzo o las actuaciones.

Ahora la revista muestra imágenes exclusivas de uno de los encuentros que ha protagonizado la pareja y que fueron tomadas en Madrid el pasado 18 de julio. Álvaro acudió en su coche a buscar a Hiba a su casa hacia las dos de la tarde y después se marcharon juntos a un restaurante italiano (el famoso Don Giovanni de Andrea Tumbarello en la plaza de Mariano de Cavia) al que accedieron por la puerta trasera, ubicada en un callejón alejado de los ojos curiosos. No hay abrazos, ni besos ni arrumacos. Entraron, comieron y se marcharon. Juntos.

Casualmente, Hola también entrevista a Hiba con su nueva melena rosa y la lleva a su portada esta semana, aunque con motivo de su asistencia a la última fiesta de Bulgari celebrada en Marbella. Pero no hay ni una alusión a Escassi. "Este verano quiero disfrutar mucho de mis hijos, de la playa, de los atardeceres, de la buena comida y de la gente que me quiere", dice la actriz, que, probablemente, de no ser por su relación el jinete, no hubiera aparecido nunca en la portada de esta revista.

Mientras, María José trata de superar la ruptura bañándose en las playas de Cádiz

Semana también dedica varias páginas a María José Suárez, que, lejos de esconderse, ha sacado su cuerpazo a pasear por las playas de Cádiz. La que fuera Miss España en 1996 está disfrutando de la costa junto a su hijo y sus amigos.

Muy guapa tras haber recuperado los dos kilos que perdió tras la ruptura, María José ha pasado página y mira al futuro con energías renovadas. Y no quiere a Escassi ni como amigo.



David Summers y Christine se casan a ritmo de rock en la portada de Hola

Lo prometido es deuda. Hola anunció hace dos semanas que David Summers se había casado y que iba a celebrarlo a finales de julio por todo lo alto. Ahora, la segunda entrega de ese reportaje exclusivo ocupa la portada de la revista, siempre dispuesta a enseñar a una pareja de novios.

Ni David ni los Hombres G son personajes del corazón pero sus vidas interesan a todas las que nos hemos desgañitado en nuestra adolescencia en sus conciertos. Ahora, el solista del grupo ha contraído matrimonio en segundas nupcias con Christine, la mujer con la que comparte su vida desde hace algo más de un lustro.

"Llevamos siete años juntos, pero verla vestida de novia ha sido impresionante", explica el cantante, que reunió a sus mejores amigos en su casa a las afueras de Madrid para celebrar su unión. Hombres G dieron un pequeño concierto interpretando "Voy a pasármelo bien", "Te quiero" y "Sufre Mamón" y después disfrutaron de sus seres queridos, entre ellos los dos hijos mellizos del artista.

Entre los invitados de renombre estaban Paula Echevarría con Miguel Torres, Juan y Medio (que fue mánager del grupo y ejerció de maestro de ceremonias), Raquel Revuelta con su hija Claudia, Jaime Martínez Bordiú, Poty Castillo o "El Turronero". Y sí hubo baile nupcial: David y su mujer bailaron "Moonligth Serenade", una balada de Glenn Miller.

Anabel Pantoja, preocupada por la supuesta infidelidad del padre de su primer hijo

Semana asegura en su portada que Anabel está "preocupada" y que lo está pasando mal durante su embarazo. La sombra de la infidelidad planea sobre su relación y quiere que la dejen tranquila. La revista cita a una fuente "muy cercana" a la sobrina de Isabel Pantoja.

Anabel ha escuchado rumores sobre deslealtades desde que comenzó su relación con David Rodríguez, el fisioterapeuta de 26 años con el que pretende formar una familia. El hecho de que sea desconocido y que le saque 12 años no ha jugado a su favor. Tampoco llamadas en las que la alertan de la existencia de fotos de su novio con una joven de Córdoba a la que conoce desde hace tiempo. Dice Semana que ella confía en David pero que eso no significa que no la afecte. Y más ahora, en pleno embarazo.

Tamara e Iñigo celebran su primer aniversario de boda por todo lo alto

Diez Minutos dedica su portada a Tamara Falcó, que acaba de celebrar en París su primer aniversario de boda con Íñigo Onieva. La ciudad del amor ha sido el destino elegido por la pareja, que se ha hospedado en el Hotel Le Bristol, un establecimiento con vistas a la Torre Eiffel que les ha costado 15.000 euros por noche. La revista también recorre algunos de los restaurantes que han visitado y avanza que el matrimonio pasará unos días en la urbanización gaditana de Sotogrande.

El duque de Alba habla en Hola del nuevo título que ha sumado a su larga lista

Carlos Fitz James Stuart y Martínez de Irujo, el hombre que más títulos acumula y que obligarían a rellenar varias tarjetas de presentación, suma uno más a esta larga lista. Según Hola, el pasado 29 de junio fue nombrado hijo adoptivo de Monforte de Lemos, distinción que le ha entregado el alcalde de la localidad gallega y de la que también disfrutó su madre, la duquesa de Alba.

Con motivo de este reconocimiento, Carlos (si es que puede nombrársele así, a palo seco), habla para la revista de su relación con esta comunidad autónoma y del viaje que ha realizado por ella recientemente y en el que no ha estado acompañado por sus hijos. Dice el duque de Alba que pasará el verano navegando.

Cóctel de noticias

Lara Dibildos y Carlos Maturana consolidan su relación en Formentera. Diez Minutos publica una imagen en su portada en la que vemos a la actriz muy cariñosa con su novio, ella con un sugerente trikini negro y él luciendo cachas como Guapo de España 2012 que fue. Atrás queda su polémica relación con el hijo de Cándido Conde Pumpido. Lara intenta vivir ajena a todas las polémicas que afectan a su ex, Álvaro Muñoz Escassi, al que defiende como padre de su hijo y del que dice que es "su familia".

Albert Rivera y Carla Cotterli, muy enamorados, también en Formentera. El expolítico sigue siendo carne de la prensa rosa y más ahora que cumple un año de amor con la influencer que el verano pasado le mordía la oreja. Semana publica nuevas fotos de los dos y asegura que las hijas del que fuera líder de Ciudadanos han pasado unos días con ambos, ahora que la relación se ha afianzado.

Arantxa del Sol y su hija Lucía hacen piña desde las páginas del Hola. Madre e hija posan guapísimas y explican cómo ha sido el paso de la modelo por Supervivientes, programa en el que se ha sentido maltratada después de haber protagonizado un enfrentamiento con Ángel Cristo Jr. Arantxa desmiente que su paso por el reality se debe a que le prometieron presentar un programa a su regreso y niega cualquier veto por parte de la cadena.

Álex González disfruta de su segundo verano junto a la doctora Camila Rojido. El que fuera novio de María Pedraza luce tableta en Ibiza junto a su novia, la especialista en medicina estética, nos cuenta Diez Minutos.

Rosalía y Jeremy Allen White siguen juntos y Hola tiene la prueba. Se trata de una fotografía en la que vemos a la pareja muy sonriente paseando por Los Ángeles. Se habló de ruptura, pero esta imagen vale más que mil palabras.