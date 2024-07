Sandra Bullock y el drama de su vida cuando hace un año murió su pareja, víctima de ELA

A sus sesenta años, que celebró este pasado 26 de julio, Sandra Bullock recuerda todavía con mucho pesar el gran drama de su vida: va a cumplirse pronto un año, en agosto, cuando después de un largo periodo de dolor e impotencia para vencer su mal, falleció quien fuera el gran amor de la conocida actriz norteamericana, el ex modelo y fotógrafo Bryan Randall. Tenía cincuenta y siete años y convivía con Sandra desde 2015. Ocho años de apasionada relación, después de un inestable pasado sentimental de la risueña actriz, tan simpática, divertida en muchas comedias o en filmes de acción y ciencia ficción. Varios títulos la consagraron como una de las más taquilleras estrellas de Hollywood, compitiendo en eso con Julia Roberts. Sandra rodó películas que dieron mucho dinero a las productoras y, lógicamente, ella se aprovechó de ello ganando una fortuna, a saber: "Crash"; "Gravity", en el papel de una astronauta que vivía en el espacio una odisea, que dirigió Alfonso Cuarón; "Speed", donde formó una atractiva pareja con Keanu Reeves; "Ocean´s 8", "Miss agente especial" (emitida por la primera cadena de TV.E el pasado 21 de julio) y su secuela, "28 días" y la que le permitió ganar un Óscar, "The Blind Side", que en español se tituló "Un sueño posible". En esa interesante filmografía hay un título que compartió con su buena amiga Nicole Kidman, "Prácticamente magia", de 1998, donde ambas recurrían a exorcismos para librarse del acoso de sus respectivos ex novios.

Sandra es una mujer inteligente, culta, vivaz, que ha ejercido no sólo de actriz, también como directora y productora. Sus padres estaban relacionados con la ópera: la madre, cantante, de nacionalidad alemana; el padre, norteamericano, director de orquesta. Desde muy niña se significó como futura actriz. Los créditos antes mencionados son suficientes para considerarla una auténtica estrella, aunque últimamente su filmografía se resienta.

Su vida sentimental no ha transcurrido por el camino de la felicidad, aunque tuvo suficientes oportunidades antes de casarse una sola vez. Se relacionó íntimamente con actores, músicos y cantantes, a saber: Tate Donovan; Mathew McConaughey, con quien vivió un periodo estable en Austin, Texas, donde fijaron su hogar, al que el atractivo galán aportó tres hijos de una anterior relación. Como quiera que Sandra no alcanzó la maternidad, optaría por adoptar dos niños de raza negra, africana. Más amores: Ryan Gosling, dieciséis años más joven que ella, Bob Schneider, Guy Forsythe, Michael Mailer… Quien despertó más pasión en la actriz fue Jesse G. James cuya actividad profesional era variada: fabricante de motocicletas, empresario, actor y presentador de televisión. Celebraron su unión matrimonial en 2005 y la concluyeron cinco años después. Él le fue infiel en más de una ocasión. Sandra cortó por lo sano. Fueron inútiles las repetidas muestras de perdón de su marido. Desde entonces, Sandra se lo pensó mucho hasta jurarse a sí misma que nunca más volvería a casarse. Y así fue hasta la fecha; en adelante, ya se verá…

Ni siquiera con Bryan Randall, fotógrafo profesional, que fue su gran amor, accedió a contraer nuevo matrimonio. Ella se cerró en banda. Esta vez dio a entender en las entrevistas que le hacían haber encontrado al gran amor de su vida. Estuvieron juntos desde 2015 hasta 2023. A Bryan le detectaron en 2020 una terrible enfermedad, esclerosis lateral amotrófica, lo que se conoce como ELA. A sus veintisiete años dejó de existir dejando a Sandra Bullock profundamente desconsolada. Ha tardado meses en ir superando aquel dolor hasta el presente, después de haber pensado en retirarse definitivamente del mundo artístico, lo que afortunadamente no ha llevado a cabo.