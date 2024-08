Se desvela el misterio: ya sabemos el sexo del bebé de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Aunque hace tan solo unos días Alejandra concedió una entrevista en la que afirmaba que no conocía el sexo del bebé que espera junto a Carlo Costanzia, se han hecho públicos algunos de los datos. Según han revelado en el programa de 'TardeAr', el bebé que viene en camino es un niño, y que el bisnieto de la difunta María Teresa Campos podría seguir con la tradición familiar y llevar el nombre de su papá y de su abuelo paterno, Carlo.

En la entrevista de Hola donde anunciaron que iban a ser padres, Alejandra Rubio confesó que le daba igual si la criatura era niño o niña. En cambio, Carlo, dijo que prefería una niña. En cuanto a los nombres que barajaban, aseguraron que todavía era «muy pronto». Sin embargo, Alejandra que descartó el nombre de Teresa, en homenaje a su madre y su abuela sí habló de ponerle el nombre de Carlo si era un niño: "No creo que sigamos la tradición. En la familia de Carlo sí la hay, pero en la mía no tanto. Sé que a mi madre le haría mucha ilusión, pero me gustan los nombres más rebuscados, menos comunes".

En la misma entrevista, Alejandra comentó que está decidida a darle un giro a su vida aparcando sus apariciones televisivas en los programas del corazón y mantener la identidad de su bebé en la más estricta intimidad. "No le voy a exponer", decía tajante.