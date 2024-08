Harry y Meghan en su nueva entrevista en TV: pensamientos suicidas, opresión y traumas (otra vez)

Tres años desde su polémica entrevista con Oprah Winfrey, y coincidiendo con el 43º cumpleaños de Meghan Markle, los duques de Sussex han vuelto a aparecer en un programa de TV con la excusa de presentar su nueva iniciativa solidaria, una campaña para proteger a los menores de los peligros de las redes sociales y el mundo 2.0 y el suicidio aunque han vuelto a hablar, otra vez, de los mismos temas de siempre, y con la misma victimización habitual cuando se refieren a las relaciones con la familia Windsor.

Ha sido en el programa 'Sunday Morning' de la CBS cuando ha recordado sus peores momentos con la failia real para insistir en que «hablar sobre pensamientos suicidas» fue parte de su curación. Una entrevista en la que Meghan ha llevado la voz cantante, hablando siempre en primera persona, donde el príncipe Harry ha sido casi una figura decorativa, y donde ha sido muy criticada en redes sociales por su lenguaje corporal y sus gestos, como poner la mano encima de la rodilla de su marido cuando quería intervenir.

Una entrevista que se ha realizado con la excusa de la nueva acción solidaria de la Fundación Archewell con la organización The Parents Network, donde se han mostrado comprometidos con la lucha contra el odio en redes sociales desde que se convirtió en un serio problema para la pareja cuando todavía vivían en el Reino Unido y Markle se sentía víctima del ciberacoso. Por eso apoyarán a padres cuyos hijos han sido afectados por traumas relacionados con el uso de las redes sociales. Tras un tiempo de pruebas piloto de este apoyo a progenitores, esta iniciativa ya está disponible en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

Verbalizar su sufrimiento, dice Markle, es la mejor de las terapias: «Si expresar lo que he superado salvara a alguien o animara a alguien en su vida a controlarlo y no asumir que la apariencia es buena y que todo está bien, entonces vale la pena». Sin duda, el mismo argumento que expresó hace tres años con Oprah Winfrey, cuando habló por primera vez de sus deseos de quitarse la vida por el sufrimiento que le causaba ser parte de la estructura de la Corona británica. A esa entrevista aludió Meghan ante la CBS al asegurar: «Me avergonzó mucho decirlo en ese momento y me avergonzó tener que admitirlo, y especialmente ante Harry, porque sé cuánto perdió. Pero sabía que si no lo decía, lo haría, y simplemente ya no quería estar viva».