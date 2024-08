Colate Vallejo-Nájera, sobre Macarena Olona: "Nos estamos conociendo, ha sido una alegría del verano"

La abogada Macarena Olona, exportavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, y el empresario Colate Vallejo-Nágera, son protagonistas en el interior de la revista ¡Hola! en una noticia que pasa casi inadvertida en su interior, pero que si leemos entre líneas, tiene declaraciones de lo más interesantes.

Por lo visto, Olona y Colate han pasado un fin de semana juntos en Menorca ya que estaban invitados a fiesta de celebración del 60 aniversario del empresario Rafael Merry del Val, en la Illa del Rei, cerca de Mahón, en Menorca. Ambos se han hospedado en la finca Santa Rosa, en la zona de S’Ullastrar, del término municipal de Sant Lluís y que es propiedad de Ignacio Ridruejo, candidato a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Hípica Española.

Cuando le preguntan si ha pasado algo entre ellos, Colate comenta "Hemos pasado un fin de semana juntos en Menorca y nos han podido ver. Si no me equivoco, ninguno de los dos tenemos pareja…" Además, afirma que ya se conocían pero que nunca habían "convivido" y que Macarena le parece una mujer inteligentísima, muy guapa y muy simpática. "Nos estamos conociendo y me consta que nos caemos muy bien el uno al otro".

Cuando le preguntan si ha sido una sorpresa grata o una alegría del verano, Colate responde "La verdad es que es una gran definición, por muchas razones. Nos estamos conociendo y ha sido una alegría del verano"., confiesa Vallejo-Nágera

La abogada no ha tardado en desmentir a Es la mañana de Federico esta información, mostrando su sorpresa al conocer a primera hora el contenido de la citada revista.