Wikipedia/Angelo Deligio / Mondadori via Getty Images

El actor francés ha fallecido a los 88 años en su casa de Douchy, rodeado de sus tres hijos y familia. Así lo han confirmado a través de un comunicado. "Alain Fabien, Anouchka, Anthony, así como su 'perro Loubo, tienen la inmensa tristeza de anunciar la partida de su padre. Su familia pide amablemente que se respete su privacidad en este momento tan doloroso".

Ni que decir tiene que Delon fue un icono del cine francés cuya belleza y estilo fascinaron a los grandes directores de cine: participó en mas de 100 películas desde su aparición en 1957.

Poseía un gran carisma, así lo afirmaba la gran Brigitte Bardot: "No es un actor normal, Alain es un objeto de deseo, no es sexy ni masculino, ni femenino, es una belleza infernal". Gran amigo de otro de los grandes, Jean-Paul Belmondo, trabajaron juntos en varias películas como Borsalino, en la que interpretó el papel de Roch Siffredi bajo la dirección de Jacques Deray, o "Uno de dos.

Después de un largo retiro hizo una aparición estelar en el 2019 en el festival de Cannes, para recibir la Palma de Oro Honorifica. Delon era admirado en todo el mundo, pero en Francia era un verdadero dios. Ha muerto como él quería en si casa, apartado de todo, y con los suyos.

Recuerdo cuando coincidí una tarde en la piscina de emblemático Hotel du Palais en Biarritz, hace 25 años. Iba con sus hijos pequeños y no se mezcló con nadie, intentaba pasar desapercibido, pero eso no fue posible, aguantó un poco más por los críos que jugaban en la piscina y, en cuanto pudo, los cogió y despareció. No destacaba por su amabilidad, sino todo lo contrario.

Desgraciadamente se ha ido uno de los grandes.