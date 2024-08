Cristiano se estrena como "youtuber", invita a Georgina y demuestra que apenas se conocen

Cristiano Ronaldo ha dado un paso más en su carrera y ha abierto su canal en Youtube, al que ha bautizado como UR Cristiano y que ya cuenta con 14 millones de suscriptores. "Este proyecto servirá para poder estar más cerca de mis fans, de mi gente", ha señalado Cristiano en uno de sus primeros vídeos, y que en cuestión de minutos, como era de esperar, superó la cifra del millón de visualizaciones.

En su estreno ha querido contar con la presencia de una de las personas más importantes de su vida, Georgina Rodríguez, donde la mediática pareja ha publicado un vídeo bajo el título "Descúbrelo todo sobre nosotros ¿Quién Ganará?", donde se recogen algunas preguntas personales como cuáles son sus canciones favoritas o cuál es el color favorito de Cristiano, entre otras, en las que Georgina y Cristiano tienen que contestar a la vez demostrando así lo mucho (o poco) que se conocen.

A juzgar por las imágenes, parece ser que la pareja no se conoce mucho en cuestiones básicas ya que la primera pregunta que ha fallado Georgina ha sido la del color favorito de su pareja. "Esta es fácil, vamos a adivinarla los dos. 1.000%" afirmaba rotundo el portugués. La sorpresa ha sido que Gio escribía "verde o rojo" a lo que Cristiano respondía "Qué desastre. Color blanco, chica. ¿De qué color traigo siempre las zapatillas? Es el blanco, querida. Tú lo sabes. No me conoces", expresaba bastante irónico el luso. "¿Quién es esta chica?", se preguntaba Ronaldo riéndose.

Georgina ha sacado su carácter con una de las preguntas más personales del juego. La pareja debía contestar cuándo se vieron por primera vez y, de nuevo, las respuestas han sido dispares. "Voy a ponerlo un poco más fácil para acertar", decía Georgina, que escribía en su tablero 'Verano de 2016'. Cristiano, por su parte, se aventuraba a dar la fecha exacta del día en que conoció a Rodríguez. '5 de junio'. "No, fue en el mes de junio cuando nos conocimos", se quejaba Cristiano al ver la respuesta de su compañera de escena. El punto, finalmente, fue para Georgina, que debía estar en lo cierto. "Qué desastre, eh", expresaba Ronaldo entre bromas mientras borraba su pizarra.

Además de sus resultados de récord a nivel futbolístico, Cristiano Ronaldo también lo es en las redes sociales. En X, antes Twitter, supera los 112 millones de seguidores, mientras que en Instagram, es el personaje con más seguidores con más de 636 millones. Veremos si en Youtube sigue por el mismo camino y es capaz de destronar a MrBeast, con más de 300 millones de seguidores.